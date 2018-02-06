06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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YPG'de çöküş başladı: Kaçıp teslim oldular!

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'den kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
YPG'de çöküş başladı: Kaçıp teslim oldular!
YPG'de çöküş başladı: Kaçıp teslim oldular! YPG'de çöküş başladı: Kaçıp teslim oldular! YPG'de çöküş başladı: Kaçıp teslim oldular!

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG'den kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli bir mayın gemisi ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli bir fırkateyn deniz eğitimleri icra etti.

Doğu Akdeniz'de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında, bir fırkateyn keşif gözetleme, bir karakol gemisi karakol gerçekleştirdi.

Deniz Muhafızı Odak Harekatı kapsamında, bir korvet, Ege Denizi'nde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli bir akaryakıt ikmal gemisi ile geçiş tatbikatı yürüttü.

Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol gerçekleştirdi.

Karadeniz Uyumu Harekatı'nda görevli bir fırkateyn, Batı Karadeniz'de keşif gözetleme, 2 denizaltı karakol görevi yürüttü.

Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 24 gemi seyir gerçekleştirdi.

Yasa dışı geçiş teşebbüsleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birliklerince yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçiş teşebbüsünde bulunan 804, ülkeden Suriye'ye geçmeye çalışan 19 kişi gözaltına alındı.

Irak'tan 17, Yunanistan'dan 26 kişi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalandı. Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 16 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

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