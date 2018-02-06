FETÖ'nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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14 ilde rütbeli askerlere operasyon!
FETÖ'nün askeri mahrem imamları oldukları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve diğer 13 ilin polisinin ortak operasyonu ile yakalanan 20 rütbeli askerin, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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