06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çekti

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ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çekti
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin öncülerinden sivil haklar hareketi lideri Martin Luther King'in tarihi vaazının reklam filminde kullanılması eleştirilere neden oldu.
ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çekti ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çekti ABD'de Martin Luther King'li reklam tepki çekti

Uluslararası bir otomotiv firmasının ticari kamyonet modelini tanıttığı reklam filminde, King'in 4 Şubat 1968 tarihli "Bando Şefi İçgüdüsü" başlıklı vaazından bir bölümün kullanılması tartışmalara yol açtı.

"Super Bowl" olarak adlandırılan Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk müsabakasının televizyon yayını sırasında ekrana gelen reklam filminde, görüntülere King'in kendi sesinden vaazı eşlik ediyor.

Topluma hizmet etmenin öneminin anlatıldığı vaazın reklamda kullanılan kısmında King, şu sözleri sarf ediyor:

"Önemli biri mi olmak istiyorsunuz? Harika. Takdir edilmek mi istiyorsunuz? Harika. 'Büyük' biri mi olmak istiyorsunuz? Harika ama 'Aranızda en büyüğü, size hizmet edendir' buyruğunu idrak ettiğinizde, büyüklüğün yeni bir tanımına ulaşmış olursunuz. Bu tanım bize şunu öğretir: Büyüklüğe herkes muktedirdir. Topluma hizmet etmek için Platon ve Aristo'yu bilmeniz gerekmez. Topluma hizmet etmek için görelilik teorisini bilmeniz gerekmez. Topluma hizmet etmek için termodinamiğin ikinci yasasını bilmeniz gerekmez. İyilikle dolu bir yüreğiniz, sevgiyle yoğrulmuş bir ruhunuz olsa yeter."

Reklam filminde bu sözler çalışmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı vurgulayan görüntülerle sunuluyor.

Reklamın yayınlanmasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, King'in sözlerinin ticari bir ürünün tanıtımında kullanılmasına tepki göstererek, vaazın bağlamından koparılarak kurumsal kimlik mesajının parçası haline getirildiği eleştirilerini yöneltti.

Reklamı eleştirenler, King'in konuşmasında, ticarileşmeye ve reklamların toplumdaki olumsuz etkisine dair sözler sarf ettiğini hatırlattı. King'in vaazında "Komşularınızı kıskandırmak istiyorsanız şu arabayı kullanmalısınız derler. Sonra bir bakarsınız onu satın almışsınız. Reklamcılar böyle yaparlar." ifadelerini kulandığına işaret edildi.

Şirket sözcüsü, tepkilere verdiği yanıtta, ticari kamyonet kullanıcılarının araçlarını gönüllü çalışmalarda kullanmalarının sık görülen bir durum olduğunu, King'in dayanışmayı vurgulayan sözleriyle insanlara ilham vererek bunu daha fazla teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

ABD'de Super Bowl'un televizyon yayını sırasında izlenme oranları ve izleyici sayıları en yüksek seviyeye ulaşıyor. ABD pazarında pay sahibi olmak isteyen ulusal ve uluslararası firmalar, reklam filmlerinin maç yayınına bağlı reklam kuşaklarında yer alabilmesi için büyük paralar ödüyor.

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