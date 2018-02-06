06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:03Öğle 13:24İkindi 16:07Akşam 18:33Yatsı 19:55
    • 11°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 115.457 -1.19
  • Altın: 160,849 -1.09
  • Dolar: 3,7692 0.14
  • Euro: 4,6665 -0.14

Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!

»
Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!
Çanakkale'de bir arkadaşının hediye ettiği tavuk mavi yumurtlayınca şaşıran kadın mavi kabuklu yumurtalarla ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor...
Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı! Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı! Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde oturan Seyhan Aktin (48), bir arkadaşının hediye ettiği tavuğun mavi kabuklu yumurtasından, kuluçka yöntemiyle 20 tavuk daha üretti. Girişimci kadın, daha çok astım hastalarının rağbet gösterdiği bu yumurtaların tanesini 5 TL’den satarak, ev ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya başladı.

 İlçenin hayvancılıkta en gelişmiş köyü olan Türkmenli'de evli ve 2 çocuk annesi Seyhan Aktin'e, üç yıl önce arkadaşı bir tavuk hediye etti. Tavuğun mavi kabuklu yumurta yumurtladığını gören Aktin, daha önce bu renkte bir yumurta görmediği için şaşkına döndü. Komşularının mavi renkli yumurtaların değerli olduğunu söylediği köylü kadın, bunun üzerine bir girişimcilik örneği göstererek, yumurtalardan kuluçka yöntemiyle yeni civcivler üreterek, büyüttü.

wyfej_1517913342_6513.jpg

Şu anda 20 tane mavi kabuklu yumurta veren tavuğu bulunan Seyhan Aktin, ayrıca 10 tane de henüz yumurtlama aşamasına gelmemiş, büyümekte olan pilicinin olduğunu söyledi.  Tavukların günde 10-15 arasında yumurta verdiğini ve tanesini 5 TL'den sattığı mavi kabuklu yumurtaların kendisine geçim kaynağı olduğunu anlatan Seyhan Aktin, şunları söyledi:

“Bir arkadaşımın hediye ettiği tavuk mavi kabuklu yumurta yumurtladı. Ben de gurk bastım, civcivleri çıktı. Doğal ortamda beslediğim tavukların mavi kabuklu yumurtalarını tanesi 5 TL’den satıyorum. Köyde ve ilçe merkezinde müşterilerim var. Bu yumurtaların rağbet görmesinin nedeni ise astım hastalığına iyi gelmesi. Mavi yumurtalara astım hastaları daha çok rağbet gösteriyor.”

Veteriner Alper Parel ise mavi yumurtayla ilgili çok ciddi bir bilimsel araştırma olmadığını belirterek, "Ben bir veteriner hekim olarak yumurtanın kabuk renginin çok önemli olduğuna inanmıyorum. Önemli olan tavuğun neyle beslendiğidir. Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtası daha faydalıdır" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İtiraf etti! "Bir Yahudi olarak Türkiye'de..."İtiraf etti! "Bir Yahudi olarak Türkiye'de..."Çıkarmış olduğu yeni albümüyle sahnelere tekrardan dönen ünlü şarkıcı Linet verdiği bir röportajda Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim” açıklamasında bulundu.
Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!Hediye tavuğun yumurtası şaşırttı!Çanakkale'de bir arkadaşının hediye ettiği tavuk mavi yumurtlayınca şaşıran kadın mavi kabuklu yumurtalarla ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor...
Helal olsun size çocuklar!Helal olsun size çocuklar!Reyhanlı'nın Suriye sınırındaki bir mahallesinde yaşayan çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ıslattıkları toprakla bahçe duvarına Türk bayrağını resmetti.
3 ay önce 'cennette buluşuruz' demişti...3 ay önce 'cennette buluşuruz' demişti...Hakkari'de yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Akgündüz'ün, 3 ay önce şehit olan arkadaşının mezarını ziyaret edip, ''Cennette buluşuruz'' dediği ortaya çıktı.
İşadamının makatından 144 bin Euro çıktıİşadamının makatından 144 bin Euro çıktıCezayir’de kuyumculuk yapan Salah Mennaoui, 144 bin Euro'yu rulo halinde makatına yerleştirdi. Altın almak için İstanbul’a gelen kuyumcu, parayı çıkaramayınca hastaneye gitti. Ameliyatla çıkarılan paraya polis el koydu.
Afrin şehidi ile ilgili yürek yakan gerçekAfrin şehidi ile ilgili yürek yakan gerçekTÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın (28) memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki evine ateş düştü.
  • 'Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın'06 Şubat 2018 Salı 11:18
  • Namaz kılan kadının çantasını çaldı!06 Şubat 2018 Salı 11:15
  • MHP'li başkana ait çiftlikte korkutan yangın06 Şubat 2018 Salı 11:01
  • Polisi gördü, elindekileri pencereden attı!06 Şubat 2018 Salı 10:58
  • 2 kez gazi olan polisten ağlatan Afrin mesajı06 Şubat 2018 Salı 09:17
  • Ünlülere 'By Mavi' operasyonu!06 Şubat 2018 Salı 08:36
  • İki liselinin oyun kavgasında acı son!06 Şubat 2018 Salı 07:39
  • Adnan Oktar'a büyük şok!06 Şubat 2018 Salı 00:38
  • Baykuşlar çökertildi! Tam bir milyon TL05 Şubat 2018 Pazartesi 15:57
  • İskilipli Atıf Hoca kabri başında dualarla anıldı05 Şubat 2018 Pazartesi 15:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri