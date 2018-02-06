Arda Turan yıllar sonra F.Bahçe'ye karşı

Ligde ilk dört sırada yer alan dört takımdan üçünün berabere kaldığı, Galatasaray'ın ise mağlup olduğu hafta sonrasında zirve yarışı iyice kızıştı.

ŞAMPİYONLUĞUN İKİ ADAYI



Kazanılan her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken, 21. hafta kritik bir maça sahne olcak. 43 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir, sahasında 38 puanlı Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçtan çıkacak her sonuç kuşkusuz ligin kaderini belirleyecek.

ARDA TURAN YILLAR SONRA



Bu maçın Galatasaray'dan Atletico Madrid'e oradan da Barcelona'ya transfer olan ve son olarak yeniden Türkiye'ye dönerek Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan için ise ayrı bir önemi bulunuyor.

YAKLAŞIK 7 YIL...



Süper Lig'de forma giydiği son sezon olan 2010/2011'de Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısına çıkan Arda Turan, 6 yıl 10 ay 24 gün sonra yeniden sarı-lacivertli takımın karşısına çıkacak.

EN SON EVİNDE YENİLMİŞTİ



18 Mart 2011'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maça yedek başlayan Arda, 61. dakikada Colin Kazım'ın yerine oyuna dahil olmuş ve bu maçtan sonra sarı-lacivertlilerin karşısına çıkmamıştı. Galatasaray ise bu maçta çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.



FENERBAHÇE'YE SADECE 1 GOL ATTI



Arda Turan Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlarda ise sadece bir kez rakip fileleri sarstı. 19 Mayıs 2007'de Galatasaray'ın sahasıda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta kafayla topu ağlara buluşturan Arda'ın, sarı-lacivertli ekibe karşı başka golü bulunmuyor.



Arda'nın Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlar ve sonuçları:

2005-2006 sezonu:

Manisaspor 5-3 Fenerbahçe

2006-2007 sezonu:

Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

2007-2008 sezonu:

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Fenerbahçe

2007-2008 sezonu (Türkiye Kupası):

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2008-2009 sezonu:

Fenerbahçe 4-1 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2009-2010 sezonu:

Fenerbahçe 3-1 Galatasaray

Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

2010-2011 sezonu:

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray (Arda sakatlığından dolayı kadroda değil)

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe