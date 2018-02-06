'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua ediyor'

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Türk halkının kan ve din bağı olan Filistinlilere, Gazzelilere zulümler yapıldığını, Mescid-i Aksa'ya saldırılar olduğunu hatırlatarak, "Biz bunları millet olarak tasvip etmedik ama Adnan Oktar kitaplarını gönderdiği Netanyahu'ya dua ediyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum ve Diyanet camiası olarak Adnan Oktar'a yönelik tepkilerini ortaya koymak için dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Aydın, Oktar'ın, toplumun örfüne, adetine, dine aykırı birtakım tutum ve davranışları olduğunu, İslam dinini kötü emellerine alet ettiğini belirtti.

Oktar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın kurumu Diyanet İşleri Başkanlığına da hakaret içerikli birtakım ifadelerinin olduğunu dile getiren Aydın, hem Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını savunma ve haklarını arama hem de toplumun tepkisini dile getirme adına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın, Türkiye'nin, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında milli bir mücadele yürüttüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin geleceği, birliği açısından önem arz eden bir harekat. Oradan şehit haberleri gelirken, vatan için kanından, canından olan şehitlerimiz varken Adnan Oktar, toplumun tasvip etmediği davranışlar sergiliyor. Ailelerin çocuklarını kandırıp televizyonda sahnelediğini görüyoruz. Özellikle baş tacı olması gereken kadınları reklam aracı olarak kullanması, teşhir etmesi dine, diyanete aykırı tutumlarından dolayı tepkimizi ortaya koyduk ve suç duyurusunda bulunduk. Toplumun ahlaki değerlerine olumsuz etkisi olduğunu, gençliğin ahlakına yönelik birtakım tahribata yol açtığını gördük. Gençliğimizin ahlakını korumak, onlar adına da sesimizi duyurmak istedik."

İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Oktar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığına Atatürk'le ilgili bir çağrı yaptığını hatırlatan Aydın, "Önemli günlerde, hutbelerde, çeşitli platformlarda Atatürk'ün kahramanlığı anlatılıyor. Bu sadece bizim kurumumuzun görevi değil. Devletin her kademesinde, en üst düzeyindeki kişiler tarafından da dile getiriliyor. Kimsenin bunu inkar ettiği yok. Biz devlete yararlı olmuş insanları dua ile rahmetle anarız." diye konuştu.

- "Avrupa'dan gelen ailelerin çocuklarını kandırıyor"

Oktar'ın daha önce Atatürk'e hakaretten dolayı hapis yattığını, şimdi Atatürkçüymüş gibi konuştuğunu anımsatan Aydın, önce Masonluğa karşıyken daha sonra en üst düzey Mason olduğunu açıklayan Oktar'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kitaplarını göndererek destek istediğini, ona dua ettiğini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Kan ve din bağımız olan Filistinlilere, Gazzelilere zulümler yapıldı, Mescid-i Aksa'ya saldırılar oldu. Biz bunları millet olarak tasvip etmedik. Ama o kitaplarını gönderdiği Netanyahu'ya dua ediyor. Sanki oradaki insanlara karşı yapılanları onaylar, tasvip eder gibi konuşuyor. Biz bunun karşısındayız. Hem din adına birtakım argümanları kullanacaksın, faaliyetler yürüteceksin hem de din kardeşine zulmedenlere dua edeceksin, beraber olacaksın. Bu çelişkili bir durum. Oradaki kardeşlerimiz adına da bu tepkimizi ortaya koyduk."

Avrupa'dan gelen bazı Türk ailelerin çocuklarının Oktar tarafından kandırıldığını belirten Aydın, bu ailelerin de feryatlarını duyurmak istediklerini söyledi.