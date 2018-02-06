Bu feryada kulak verin! Oğulları hasta, eşi ve...

Bir oğlunu ve eşini, nörolojik rahatsızlık olan Huntington hastalığından kaybeden ev hanımı Aynur Ünlü, aynı hastalığın pençesindeki yatağa bağımlı iki çocuğunu kurtarmak için çare arıyor.

Sinir hücrelerinin yıkıma uğraması sonucu kas koordinasyonunun yitirilmesine ve algısal becerilerin kaybına neden olan ölümcül genetik Huntington hastalığı ile 3 çocuğu ve eşi için 20 yıldır mücadele eden anne Ünlü, doktorların bu hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını söylediklerini ama umudunu kaybetmediğini belirtti.

Aynur Ünlü, eşinin ani bir şekilde rahatsızlanarak hareket etmekte zorlanmasından sonra birçok doktora danıştığını ve eşinin tedavisi için çare aradığını anlattı. Eşinin iki yıl sonra yatalak hale geldiğini ve bakıma muhtaç duruma düştüğünü belirten Aynur Ünlü, tüm çabasına rağmen bir çare bulunamadığını söyledi.

Eşinin 2001'de hastalığa yenik düşerek vefat ettiğini anlatan Ünlü, "Ortanca oğlumda da babasının hastalığındaki belirtileri gördükten sonra hastaneye gittik ve DNA araştırması yapıldı. Huntington teşhisi kondu. Diğer iki oğuluma da yaptırdık, aynı teşhisi koydular. Babalarının genlerini aldığını söylediler. Hastalığın ilk döneminde kaşık, bardak tutamıyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Günler, aylar geçtikten sonra hiçbir hareket yapamıyorlar ve yatağa bağımlı hale geliyorlar." diye konuştu.

"Biri bana yardım etsin"

Ortanca oğlunun da 18 yaşında bu hastalığa yakalandığını, 4 yıl önce 23 yaşında vefat ettiğini söyleyen anne Ünlü, şunları dile getirdi:

"Huntington teşhisi konduktan sonra bu hastalığın Türkiye'de tedavisi yok dendi. Ama yurt dışında farelerin üstünde tedavi denendiğini söylediler. Aradan 10 yıl geçti, ses soluk yok. Biri bana yardım etsin, çocuklarının tedavisini üstleniyorum. Çünkü bu hastalığın tedavisi var desinler. Bir çare istiyorum. Beş yıl boyunca ortanca oğlum yatalak kaldı. Bezledim, karnını doyurdum. Hastaneye götür, getir. Evde erkek olmayınca herşeyi kendi çabalarımla yaptım."

Anne Ünlü, ortanca oğlunu kaybettikten bir süre sonra küçük oğlu Şenol Ünlü'nün 18 yaşındayken Huntington belirtileri gördüklerini ve bir süre sonra bakıma muhtaç hale geldiğini söyledi. Küçük oğlu Şenol'un artık burnundan açılan bir kanalla beslendiğini ifade eden anne, bakımının bir hayli zor olduğunu anlattı.

Çocuklarının çoğunlukla ağrı kesiciler ve uyku ilaçları ile tedavi olduğunu kaydeden Ünlü, hayatta olan iki oğlunu da eşi ve diğer oğlu gibi kaybetmek istemediğini dile getirdi.

"Biri bana el uzatsın, şurada tedavisi var desin"

Evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki büyük oğlu Ramazan Ünlü'nün bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"20 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Tedavisi vardır muhakkak. Şifası, tedavisi olmayan bir hastalık olmaz. Bir yerde muhakkak vardır. Küçük oğlum da büyük oğlum da hastalanmadan önce çalışıyorlardı. Nöbet geçirmeye başladılar. Dengelerini sağlayamadıkları için yatağa bağlı hale geldiler. Biri bana el uzatsın, şurada tedavisi var desin, dünyanın neresinde olursa olsun, gideceğim."