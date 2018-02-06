06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlar

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30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlar
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 30 sivilin daha ölümüne neden oldu.
30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlar 30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlar 30 sivil daha öldü! Kana doymuyorlar

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye göre bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 7, Haresta'da 1, Duma'da 3, Misraba'da 2, Zemelka'da 2, Hamuriye'de 4, Kefer Batna'da 5, Sakba'da 3, Medyere'de 1 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti. 

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti. 

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. 

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. 

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

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