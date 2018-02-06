06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

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FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski kadın hakim itirafçı oldu.
FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!
FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti! FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti! FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ talimatıyla evlendiğini, tesettürlü olmasına rağmen örgüt talimatıyla bundan vazgeçtiğini ve eski eşinin de askeri hakim olduğunu söyleyen itirafçı etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek FETÖ’yü anlattı. İtirafçı hakim, kendilerine kılık kıyafet seçimi ile ibadeti nasıl gizli yapacakları yönünde ders verildiğini, etek boyundan, giydikleri cekete kadar her şey için bu konuda bir 'ablanın' görevlendirildiğini de söyledi.

Sözcü’nün haberine göre üniversitenin son yılında kendilerini mesleklere yönlendirmek için “ablaların” mülakat yaptığını ve bu görüşmeleri yapan kişilerin evde tesettürlü dışarıda başı açık olduğunu şu sözlerle aktardı: “Mülakat yapan ablalar, rastgele bir örgüt evine geliyorlardı. Biz onlardan önce adrese gidip bekliyorduk. Ablalar gelince herkes yalnız olarak bir odaya yönlendiriliyordu. Herkes ayrı ayrı görüşme yapıyordu. Bir keresinde benimle  tesettürlü olarak görüşen ablalardan birini sivil, açık, kot pantolon giymiş şekilde arabaya binerken gördüm. O zaman bizim yanımızda tanınmamak için kapandıklarını anladım.

“HAKİM OLMAMI İSTEDİLER BAŞIMI AÇTIRDILAR”

Meslek için yönlendirme görüşmesinde benim hakim olmamı istediler. Ancak bunun için başımı açmam gerektiğini söylediler. Bende kabul ettim. Daha sonra Ankara Öveçler'deki bir eve Berna isimli bir kişi tarafından yerleştirildim. Berna, Öveçler'de bulunan üç evden sorumluydu. Berna'nın üzerinde de Trakya bölgesinde hakim olarak görev yapan Gülşen isimli şahıs yer alıyordu. Ev olarak 2011 yılı Kasım ayında gerçekleşecek İdari Yargı sınavı ile Aralık ayında gerçekleşecek olan Adli Yargı sınavına birlikte hazırlanıyorduk. 2011 yılı Ağustos ayından itibaren 4-5 ay bu sınavlara çalıştık. Kasım ayındaki sınavdan bir gün önce Gülşen, kaldığımız eve gelerek bizi bir araya topladı. Abdest aldıktan sonra bize Kuran üzerine yemin ettirdi ve daha sonra alan sınavı sorularının yer aldığı 100 sorudan oluşan kağıtları çıkardı. Herkesin çok puan almaması gerektiğini söyledi. Gülşen daha sonra hepimizle ayrı ayrı görüşerek bize sınavda maksimum yapmamız gereken puanları söyledi.”

“DIŞARI ÇIKARKEN BAŞIMIZI KAPATMAK YASAKTI”

Dört arkadaşının sınavı kazandığını ancak kendisinin başarısız olduğunu ifade eden itirafçı kadın hakim, daha sonraki sınavda da soruların kendilerine getirildiğini bu sefer ise 85 puan alarak sınavı kazandığını söyledi.

Sınava hazırlandıkları süre içinde ev dışında başlarını kapatmadıklarını söyleyen hakim, kendilerinden sorumlu olan Berna isimli kişinin de devamlı bu yönde telkinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ev içerisinde namaz ve ibadet yaptığımız zaman başımızı kaptıyorduk. Ancak evden çıktığımızda başımızın kapalı olması yasaktı. Bunun nedeni de çevremizin eski muhafazakar yapımızın değiştiğine inanmasını sağlamaktı.”

“GİYECEĞİMİZ ETEĞİN BOYUNU ONLAR BELİRLEDİ”

Hakimlik stajı başlamadan önce de Keçiören'de bir evde kaldıklarını ve adının Zeynep olduğunu söyleyen bir kişinin kendilerine kılık kıyafet seçimi ile ibadeti nasıl gizli yapacakları yönünde ders verdiğini şöyle aktardı: “Örnek olarak etek ve ceket boyumuzun nasıl olacağı, staj yapacağımız yere yakın bir yerde ev tutmamız gerektiğini, adliyede nasıl namaz kılacağımızı ekrana yansıtarak anlattı. Adliye veya yakınında camiye gitmek yasaklanmıştı.”

ÖRGÜT ABİSİ EVLİLİK SEMİNERİ VERMİŞ

İstanbul'da staja başladığında 18 adayın 4 ev tuttuğunu anlatan kadın hakim, kendisinden sorumlu kişinin ik kez değiştiğini bu kişilerin öğretmen olabileceğini düşündüğünü söyleyerek şöyle devam etti: “Ev toplantılarında normalde ev ablası okumalar yapardı. Ancak bir kaç kez sohbeti abi yaptı. Abi, bu esnada yan dönerek bize bakmamaya çalışıyordu. Bu sohbette abi, bize evlilik semineri vererek nasıl evlilik yapmamız gerektiğini anlattı.”

“ASKERİ YARGIDA DAHA TEDBİRLİ DAVRANIYORLARDI”

Örgüt içinde kadının dışarıdan birisiyle evlenmesi halinde kayıp edildiğini, bunun için  örgüt içerisindeki  meslektaşlarıyla evlendirildiğini anlatan hakim kendisinin de yine örgüt içinde yer alan askeri hakim ile evlendiğini belirtti. Örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığını söyleyen kadın hakim ancak eşinin asker olmasından dolayı daha dikkatli davrandığını söyledi. 2015 yılında FETÖ ile bağlarını kopardığını söyleyen hakim şu bilgileri verdi: “Eşimin Bylock kullanmadığını biliyorum. Hatırladığım kadarıyla evlendiğimiz dönem TANGO isimli programı kullandığını biliyorum. Gördüğüm kadarıyla askeri yargıda örgütün uyguladığı tedbirler daha üst seviyedeydi. Fetullah Gülen'in ‘Tedbir namustur' sözü gereği karı kocanın bile arasında bu tedbire aykırı davranılmıyordu.”

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