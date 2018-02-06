06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!

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CHP'li Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yorumlarda bulundu.
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması! Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması! Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen CHP 36. Olağan Kurultayı sırasında yaşanan tartışmalar halen devam ediyor.

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan ve Kılıçdaroğlu karşısında beklenenden daha yüksek oy alan Muharrem İnce, 2019 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin adayının seçimle belirlenmesini talep eden İnce, şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş hapisten aday olacak, 6 ay önce kurulan İYİ Parti lideri aday olacak, Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verdi, böyle bir şey olamaz. CHP'nin adayı mecburdur. Benim önerim sandığı koyalım. 1 milyon 200 bin kayıtlı üyem var. İnsanlar gelsin oy kullansın. Herhangi bir parti, vakıf, dernek oy kullanmalı.

ABDULLAH GÜL'E OY VERMEM: 1. turda ittifak demek matematik bilmemek demek. Aday olursa Abdullah Gül'e oy vermem. Erdoğan'a da oy vermem. Cumhurbaşkanımızın adayının ortaya çıkmaması büyük hata. Sandığın ortaya koyulup adayların çıkması lazım. Genel başkan 2016'da yanıldı, kimseye danışmadı, hataydı."

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