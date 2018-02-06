06 Şubat 2018 Salı21 C.Evvel 1439
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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap!

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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey" açıklamasına cevap verdi.
Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap! Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap! Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na cevap!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendirdi.

Ünal, "Hafta sonu yaşadığı kongre kriziyle birlikte lider olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığını da kaybetti. Maalesef Erdoğan nefretinden beslenen zavallılığını sürdürüyor. Tayyip Erdoğan'a saldırarak, Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden bir varlık inşa etmeye çalışıyor. Çünkü bunun adı siyaset değil, bunun adı zavallılık." dedi.

 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda söylediği "çirkin ifadeleri" kendisine misliyle iade ettiklerini belirten Ünal, "Bu millet, kimin tefeci olduğunu çok iyi biliyor. 2002 yılından önce toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi ise yıl sonu itibariyle bu 12 liraya düşüyor. Bana söyler misiniz, tefeci kim? Diğer bir hesapla 2002 yılında bütçenin yüzde 44'ü faize gidiyordu, bugün bu oran yüzde 9'a düşmüş durumda. Faiz lobisiyle tefecilerle kimin mücadele ettiği ve nasıl mücadele ettiği çok açık ortada. Kimin tefeci olduğunu biz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"Artık mızrak çuvala sığmıyor"

"Biz, 'faiz lobisi' dediğimiz zaman bizimle alay edenler, bugün 'faiz lobisi' demeye başladılar." ifadesini kullanan Ünal, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı başarısızlığı, kaybettiği genel başkanlığı, Tayyip Erdoğan'a saldırarak perdelemek istediğini vurguladı.

Ünal şöyle devam etti:

"Artık mızrak çuvala sığmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen kimler tarafından ele geçirildiğini ben söylemiyorum. Sayın Muharrem İnce de bunu açık bir şekilde ifade etti. Köşe yazarları da bunu açıkça ifade ediyorlar. 'Falanca kişiyi ağırladınız, filanca kişiyi çağırdınız.' Siyaset işleriyle devlet işlerini ayırt edemeyecek kadar da ahmakça sözler söylüyorlar. Devlet, çözüm için gerektiğinde şefkat elini uzatır, gerektiğinde kudret elini uzatır. Devlet dün çözüm için şefkat elini uzatmıştır, bugün gördüğü lüzum üzere kudret elini uzatmıştır. Devlet işleriyle siyaseti birbirine karıştırmasınlar. Bugün aziz milletimiz, devletin işlerini görmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin iradesini görevlendirmiştir."

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, milli olma niteliğini kaybetmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin ona emanet ettiği sorumluluğu gerektiği şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a kullandıkları bu ağır, çirkin ifadeleri misliyle kendilerine iade ediyoruz. Debelendiği çukurda o pisliği çevresine sıçratmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan nefretinden beslenen bir zavallı olduğunu görüyoruz." dedi.

Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey" şeklindeki sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Sen 8 seçim kaybetmiş, son kongrede de az kalsın kongresini kaybetmek üzere olan ve kongrelerde 'ancak' kazanan, lider olmayan, genel başkanlığı da son kongreyle birlikte şaibeli hale gelmiş, nefretten beslenen bir zavallısın. Recep Tayyip Erdoğan, hangi sıfatla seni muhatap alıp da karşına çıkıp da konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, milli olma niteliğini kaybetmiştir. Kimler tarafından ele geçirildiği ortadadır."

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