Adnan Oktar için flaş karar!

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına ceza yağdırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar ele alındı.

AYET YORUMLANIRKEN UYGUNSUZ HAREKETLER

Söz konusu televizyon kanalında yayınlanan "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programla ilgili yapılan değerlendirmede, bir ayetin yorumlanması esnasında geçen konuşmalarda müzik parçalarının çalındığı, genç kız ve erkeklerin oyun havaları eşliğinde oyun oynadıkları, bir kadın katılımcının uygun olmayan tavırlar içerisinde Adnan Oktar'a özel, yakın mesafede dans figürleri sergilendiği saptandı.

Üst Kurul, dini formattan çıkarılarak eğlence programına dönüştürülen yayınlarla ilgili kanala 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edildiği kanaatine vardı.

5 KEZ YAYIN DURDURMA VE EN ÜST DÜZEYDEN İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda, A9 TV'ye beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası olan yüzde 5 oranında ceza kesildi. Kanal, bir önceki ayki reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.

GİZLİ TİCARİ İLETİŞİM CEZASI

Üst Kurul, ayrıca A9 TV'nin bir başka programında "gizli reklam" ve "denetimden kaçma" gibi uygulamaların gerçekleştirildiğini saptadı.

Kanaldaki "Hoş Sohbetler" isimli canlı yayın programının bir yerinde izleyicilerin alt yazı ile internet ortamına yönlendirildiğini ve canlı yayının internet üzerinden devam ettirildiğini belirleyen RTÜK, bu şekilde hem söz konusu adreslerin "gizli ticari iletişimine yer verildiğini" hem de RTÜK denetiminden kaçınılmaya çalışıldığını tespit etti.

A9 TV'ye bu nedenle de tavandan idari para cezası uygulandı.

A9 TV İÇİN 4 BİN 592 ŞİKAYET

Öte yandan, RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile RTÜK İletişim Merkezi üzerinden sadece A9 TV ile ilgili 4 bin 592 şikayet iletildi.

Şikayetlerin genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık, cinsellik ve müstehcenlik ilkelerine aykırılık üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.