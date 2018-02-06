Milletvekilliği düşürüldü!

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün vekilliği, 'kesinleşmiş yargı kararı' nedeniyle düşürüldü. Böylece milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı 4'e yükseldi.
TBMM Genel Kurulunda, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hüküm giydiğine dair mahkeme kararı kesinleşen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun milletvekilliği düştü. Ferhat Encü'nün vekilliğin düşürülmesinin sebebi 'kesinleşmiş yargı kararı' olarak gösterildi. Encü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davada 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapma' suçlarından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası onanmıştı.
Daha önce haklarındaki kesinleşmiş cezalar nedeniyle Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca’nın milletvekillikleri düşürülmüştü. HDP'li Leyla Zana'nın da TBMM'ye devamsızlık nedeniyle vekilliğinin düşürülmesine karar verilmişti.