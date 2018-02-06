Çavuşoğlu-Timmermans görüşmesinde Türkiye-AB zirvesinin konuşulduğu bildirildi.
07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Çavuşoğlu Timmermans'la görüştü
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