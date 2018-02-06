Kupada ilk yarı finalist Beşiktaş oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk maçta 3-1 yendiği Gençlerbirliği'ni rövanş maçında da 1-0 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 25. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Caner Erkin'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Mustafa Pektemek, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 90 dakikanın tek golünü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe - Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.