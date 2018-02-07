07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

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6 saniyede bir kişiyi öldürüyor
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü öncesi uzmanlar, sigaranın nasıl bir katile dönüştüğünü rakamlarıyla anlattı: “Her 6 saniyede 1 kişi sigara kaynaklı hastalık nedeniyle ölüyor”
6 saniyede bir kişiyi öldürüyor 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

Dünyada yaklaşık 1 milyar 100 milyon kişi sigara kullanıyor ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle de her yıl 7 milyon kişi yaşamını kaybediyor. Türkiye, en çok sigara içen ülkeler arasında 11’inci sırada. Sigaraya başlama yaşının 11’e kadar düştüğü Türkiye’de de sigara kaynaklı ölümlerin oranı oldukça yüksek. Uzmanlar, yaşam süresini uzatmak için mutlaka sigaranın bırakılması gerektiği görüşünde. 

Gebelikte düşük riski

Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, sigaranın yol açtığı tabloyu şöyle anlatıyor: “Sigara içmek veya pasif sigara dumanına maruz kalmak, ilk etkisini üst solunum yollarında göstermektedir. Burun, geniz, ağız, yutak, gırtlak mukozasının sigara dumanındaki kimyasallarla olan etkileşimi ile otit, rinosinüzit, reflü, öksürük, ses kısıklığı gelişebilir hatta ileriki dönemlerde baş-boyun kanserleri söz konusu olabilir. Alt solunum yollarının sigarayla ilişkisi; KOAH, astım, bronşiolit, akciğer kanseri, akciğer fibrozisi, tüberküloz ve pnömonilere neden olabilir. Sigara tiryakiliği; kalp damar sistemi hastalıkları, reflü, yemek borusu, mide, kolon, pankreas ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Gebelik döneminde içilen sigara ise erken doğum ve düşük riskini artırır. Ayrıca doğum kilosunda azalmaya yol açabilir. İlerleyen yıllarda çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sağlık problemleri görülebilir.”

‘12 dakika kayıp’

Her 6 saniyede 1 kişinin sigara kaynaklı hastalık nedeniyle öldüğüne dikkat çeken Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Dr. Elif Altuğ da, “Erkeklerde tüm kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 35’i, kadınlarda ise yüzde 15’inin nedeni sigaradır. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski de içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır. Dahası, sigara dumanı maruziyeti olan pasif içicilerde de kanser gelişim riski 3 kat artar. İçilen her bir sigara insan ömründen 12 dakika kısaltırken, kullanıcıların yarısı hayatını bu alışkanlığa bağlı kaybeder. Sigara içenler içmeyenlere göre ortalama 10 yıl erken kaybedilir” dedi.

EN AZ 6 AY GEÇMELİ

Sigara içiminin sürdürülmesi, içeriğinde bulunan nikotine bağlı gelişen bir bağımlılıktır. Sigarayı bırakma, en az altı ay, ortalama 1 yıl süreyle sigara ve diğer tütün ürünlerinden yoksun kalmak olarak tanımlanıyor. Nikotin bağımlılığı için kişiye özel tedaviler uygulanıyor ve ilk basamak, hastayı sigarayı bırakması konusunda motive etmek, bilgilendirmek ve desteklemek oluyor. Ardından uygun medikal geliyor. Bunlar; nikotin yerine koyma ve ilaç tedavileridir. Nikotin yerine koyma tedavisi özellikle fiziksel bağımlılığı olanlarda uygulanıyor ve sıklıkla nikotin bandı veya sakızı kullanılıyor. İlaç tedavileri ise, hem ilk kez bırakmayı deneyenlerde hem de daha önce farklı dönemlerde sigarayı bırakmayı denemiş kişilerde kullanılıyor. 

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