07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:02Öğle 13:24İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 7°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 115.457 -1.19
  • Altın: 160,150 -1.52
  • Dolar: 3,7692 0.14
  • Euro: 4,6665 -0.14

AYM'den CHP'ye ret

»
AYM'den CHP'ye ret
Yüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru karara bağlandı.
AYM'den CHP'ye ret AYM'den CHP'ye ret AYM'den CHP'ye ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Türkiye  Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin  durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafından 6741 sayılı Türkiye  Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 4'üncü maddesinin (1) numaralı  fıkrasının (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresi ile 8'inci  maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı  Sayıştay Kanunu" ibaresinin Anayasanın bazı maddelerine aykırılığı ileri  sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği  bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, "Bakanlar Kurulu tarafından" ibaresinin  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serruh Kaleli ile Osman  Alifeyyaz Paksüt'ün karşı oyları ve oy çokluğuyla; "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085  sayılı Sayıştay Kanunu" ibaresinin de Serruh Kaleli, Osman Alifeyyaz Paksüt,  Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması  talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AYM'den CHP'ye retAYM'den CHP'ye retYüksek Mahkeme, CHP milletvekillerinin "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru karara bağlandı.
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!CHP'li Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yorumlarda bulundu.
Erdoğan ile Trump arasında Münbiç restleşmesi!Erdoğan ile Trump arasında Münbiç restleşmesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta ABD başkanı Trump ile yaptığı telefon konuşmasında Afrin Harekatı'nın değerlendirildiği açıklanmıştı. Görüşmede ABD Başkanı Trump’la Erdoğan arasında geçen ilginç bir diyalog daha ortaya çıktı.
Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Çok sert çıktı: Kapısına kilit vurulmalı!Çok sert çıktı: Kapısına kilit vurulmalı!MHP Genel Başkanı Bahçeli, skandal Afrin bildirisine imza atan Türk Tabipler Birliğine çok sert çıkarak "TTB Türk düşmanıdır, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal hakkında hukuki düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır" dedi.
Bahçeli'den flaş Afrin çıkışı!Bahçeli'den flaş Afrin çıkışı!Partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında, "Gerekirse ben de Afrin'e gider seve seve canımı veririm" dedi. Bahçeli'nin bu sözleri salondan büyük alkış aldı.
  • Dünyaya seslendi! NATO'ya YPG çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:11
  • Bahçeli'den dikkat çeken yorum: Geri adım olmaz bizde06 Şubat 2018 Salı 09:09
  • Ak Partili o başkan ihraç ediliyor!06 Şubat 2018 Salı 00:40
  • İnce'den çarpıcı çıkış! Hesaplar değişebilir06 Şubat 2018 Salı 00:37
  • ‘Türklere ihtiyacımız var’ deyip NATO ve BM’ye çağrı yaptı06 Şubat 2018 Salı 00:10
  • Kritik açıklama! Hollanda büyükelçiyi çekmişti05 Şubat 2018 Pazartesi 23:53
  • MHP’nin ‘istifa et’ dediği belediye başkanı kararını açıkladı05 Şubat 2018 Pazartesi 23:49
  • CHP'de ortalık toz duman! Birbirlerine girdiler05 Şubat 2018 Pazartesi 23:40
  • Bakanlar Kurulu öncesi kritik görüşme05 Şubat 2018 Pazartesi 15:59
  • Muharrem İnce sert çıktı! İade ediyorum05 Şubat 2018 Pazartesi 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri