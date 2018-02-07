07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Rest çektiler! O yasayı onayladılar

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Rest çektiler! O yasayı onayladılar
Polonya'da İsrail ve ABD'nin büyük tepki gösterdiği "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortağı olduğu iddiasını yasaklayan" yasa Cumhurbaşkanı Duda tarafından onaylandı.
Rest çektiler! O yasayı onayladılar Rest çektiler! O yasayı onayladılar Rest çektiler! O yasayı onayladılar

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'in yanı  sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların  Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzaladı.  Macar HaberAjansının (MTI) haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Krzysztof Lapinski yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın, "Yahudi  soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını  yasaklayan" yasayı imzaladığını belirtti.

Duda, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta parlamentoda  kabul edilen "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı  suçlamasını yasaklayan" yasayı imzalayacağını ama söz konusu yasa hakkında  anayasa mahkemesinin görüşünü isteyeceğini belirtmişti.

Duda, kanunun, İsrail'in daha önce talep ettiği, Yahudi soykırımının  bilimsel araştırmasını engellememe isteğini yerine getirdiğini belirterek,  "Yahudi soykırımından kurtulanların mahkemede tanık olarak konuşabilmeleri  önemli. Aynı zamanda Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili itibarını  koruyabilmeye ihtiyacı var.'' ifadelerini kullanmıştı. Geçen perşembe günü, İkinci Dünya Savaşı’nda planlı ve sistematik  şekilde Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını  yasaklayan yasa tasarısı, önce parlamentonun alt kanadında onaylanmış, daha sonra  üst kanadı senatoda 23'e karşı 57 oyla kabul edilmişti.

Polonya’daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde  nitelendirilmesini de yasaklayan yasa, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3  yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İSRAİL VE ABD'DEN TEPKİ

 Yasa tasarısına başta İsrail olmak üzere ABD tepki göstermiş, bu  tasarının ikili ilişkilere  zarar vereceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

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