07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Tepki gösterdi! 'Bu kafayla bu iş olmaz'

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Tepki gösterdi! 'Bu kafayla bu iş olmaz'
Vatikan-İtalya temasları sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili tepki göstererek 'bu kafayla enflasyon inmez' dedi
Tepki gösterdi! 'Bu kafayla bu iş olmaz' Tepki gösterdi! 'Bu kafayla bu iş olmaz' Tepki gösterdi! 'Bu kafayla bu iş olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizle ilgili yaptığımız son zirveden sonra arkadaşlar kendi aralarında bir çalışma yürütüyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz. Benim için bu konu çok açık ve net: Faiz sebep, enflasyon neticedir. Şu anda yine her şey ortada. Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Şu anda yüzde 16, 17, 18, hatta 20’nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Ama birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor: 6 küsur milyar TL. Şimdi biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Ben arkadaşlara açıkça söyledim. Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Kararlı ve dik duracağız, kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz. Faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir. Öyle ya da böyle bu meseleyi çözeceğimize inanıyorum." dedi.

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