07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle...

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Süleyman Soylu, "PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir" dedi.
Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle...
Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle... Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle... Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı"na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "Birileri PYD'nin terör örgütü olduğuna ikna olmamış veyahut ta elinde istihbarat yokmuş. Hani birileri 5 bin TIR silahı DEAŞ ile savaşmak için vermiş de Türkiye'nin endişe etmesine gerek yokmuş. Hani birileri güya sivil kayıplar konusunda endişeliymiş de Türkiye'de itidal çağrısında bulunuyormuş. Kafalarında hangi soru varsa cevabı işte dünkü Atme saldırısındadır. Hiç kimse bu meseleyi insanlığın geldiği nokta veya efendim Ortadoğu politikalarındaki yanlış adımlar gibi kokuşmuş ifadelerle sulandırmaya çalışmasın. Kimin ne olduğu ne yaptığı gayet açıktır, nettir. Silahı veren bellidir, silahı kullanan bellidir. Silahın kime doğrultulduğu bellidir. PYD teröristtir, PKK ile de aynıdır. Amerika bu terör örgütlerine silah temin ve hibe etmiştir" dedi. 

"TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Bakan Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz tarihin çok önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz. Aslında bu özel güvenlikler için yapmış olduğumuz eğitim dizisinin önemli sebeplerinden birisi de budur. Öngörümüz şuydu; etrafımızdaki coğrafyadaki ateş çemberini büyütecekler. Ve yine öngörümüz şuydu; Suriye, Irak'ta, Fas'ta, Yemen'de, Tunus'ta, Balkanlar'da yaptıklarını Türkiye'ye de aynı şekilde yansıtmak için Türkiye'nin siyasal, ekonomik istikrarını, güven ve huzurunu bozabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Ve bütün bunlara tedbir alabilmek; aslında atalarımızın, analarımızın, babalarımızın bize söylediği bir sözü kendimiz tekrar ispat etmek ve kanıtlayabilmek için bir değerlendirme olarak söylüyorum kendi göbeğimizi kendimizi kesebilmek için her türlü güvenlik meselemizi en ince noktasına ve teferruatına kadar bir şekilde tanzim etmeliyiz, bakmalıyız ve tekrar gözden geçirmeliyiz."

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