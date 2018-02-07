7 ilde muvazzaf askerlere operasyon

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri ve İzmir'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.