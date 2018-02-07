07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:02Öğle 13:24İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.570 0.10
  • Altın: 160,635 0.30
  • Dolar: 3,7808 0.31
  • Euro: 4,6487 -0.38

Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu

»
Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu
(BİLGESAM) Ortadoğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin, Türkiye'nin kuzey Suriye'deki terör örgütlerine karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik özellikle Arap basınının Türkiye için 'Sınırda Kürtlerle çatışıyor' algısı yaratmaya çalıştığını söyledi.
Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu

Arap basınının ısrarla bölgede bir Türk- Kürt çatışması algısı yaratmaya çalıştığını belirten Semin, ''Türkiye kendi sınırlarında konuşlanmış terör örgütünü temizlemek için mücadele ediyor. Türkiye sınır güvenliğini sağladıktan ve terör tamamen temizlendikten sonra elbette oradan ayrılacak. Türkiye'nin gözü başka ülkelerin topraklarında değil ama maalesef Türkiye'de bir kısım, dünyada ise birçok medya kuruluşu ve özellikle Arap basını Türkiye'nin bu mücadelesini farklı bir şekilde vermeye çalışıyor. Bu kara propaganda tarzı haberlerde sanki Türkiye orada Kürtlere karşı bir operasyon yürütüyor, sanki bölgede bir Türk-Kürt çatışması varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor.'' dedi.

Semin, Türkiye'nin Afrin'le ilgili özellikle Arap basınının yürüttüğü kara propaganda konusunda ciddi bir kamu diplomasisi oluşturması ve Arap basınının kasıtlı olarak oluşturduğu algıyı kırması gerektiğini kaydetti. 

'KATAR HARİÇ HEPSİ AYNI AĞIZLA YAYIMLIYOR'

Katar merkezli Al-Jazeera dışında tüm Arap basınının tek ağızdan yayın yaptığını anlatan Semin şunları söyledi:

''Gerek Türkiye gerek Türkiye dışında basının çok ciddi bir şekilde kullanılması gerekiyor. Dışarıda çok fazla yanlı ve yanlış yayın yapılıyor. Türkiye'de TRT Arabi var. Anadolu Ajansı'nın Arapça yayınları var. Bunlar Arap dünyasına ne kadar yansıyor, ne kadar etkili oluyor, bunların çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Körfez ülkelerindeki Al Jazeera hariç hemen hemen hepsi haberleri Türkler bölgede Suriyeli Kürtlerle çatışıyor şeklinde veriyor. Al-Arabiya, Al-Sharq, Al-Ahram, Al-Hayat gibi Arap basınının ciddi ve güçlü basın-yayın kuruluşları bunu yapıyor. Bu çok riskli bir durumdur.'' 

'BÖLGEDEKİ TÜM DEVLETLERİN SORUNU OLUR'

Ali Semin, harekatın Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmeye çalışılmasının sadece Türkiye'nin değil bölgede bulunan bütün devletlerin sorunu haline gelebileceği uyarısında bulundu. 

'ÖZELLİKLE SUUDİ ARABİSTAN BUNU ÇOK RAHAT YAPIYOR'

Türkiye terörle mücadele ederken Arap dünyasının bu konuda sessiz kalmasının ciddi bir sorun olduğuna vurgu yapan Semin şöyle devam etti:

''Arap Birliği'nin şu ana kadar toplanıp bir karar çıkarması bekleniyordu. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. 'Türkiye sınırında bir terör devletine izin vermeyiz' demeleri gerekiyordu. Bunu demediler, daha doğrusu diyemediler. Güçleri mi yok, elbette var. Milyarlarca dolar silah almışlar ama iş mücadeleye gelince susuyorlar, bu sorunu üzerlerinden atmak için susmayı ya da kara propaganda yapmayı tercih ediyorlar. Özellikle Suudi Arabistan basını bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Bir terör operasyonundan çok Türk-Kürt çatışması olarak gösteriliyor. Suudi Arabistan medyası kendi toplum yapısının dokusuyla da oynayarak onları Türkiye ile karşı karşıya getirmek istiyor.''

'IRAK'TAKİ GİBİ BİR KÜRT OLUŞUMU OLSAYDI BELKİ TÜRKİYE OPERASYONA İHTİYAÇ DUYMAYACAKTI'

Orta Doğu Araştırmaları Uzmanı Semin Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu olmadığın vurgulayarak ''Sorun sınırda yapılanma içinde olan terörist örgüt PYD/YPG'dir. Irak'ın kuzeyindeki gibi bir Kürt oluşumu olsaydı, Türkiye, operasyonlara belki ihtiyaç duymayacaktı.'' ifadesini kullandı. 

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR RİSK HALİNE GELİR'

Türkiye'nin 35 yıldan beri bu terör yapılanmasıyla mücadele ettiğinin hatırlatan Semin, ''Türkiye bu terör yapılanmasını sonlandırmak zorunda. Aksi durum Türkiye için büyük bir risk taşıyor. Bakın, Kandil ya da Irak'ın Kuzeyi demiyorum. Bizim ciddi sorunumuz bunlar değil yoksa oralarda müdahale ederdik. Bizim sorunumuz Suriye'deki yapılanma. Suriye'de bulunan terör örgütü başarılı olur ve Akdeniz'e açılırsa bu Türkiye için büyük bir risk haline dönüşür. Bölgede tek aktörlü bir yapılanma yok. Orada kaşımızda ABD var. Afrin'in tam merkezine indiğimize Rusya nasıl bir tepki verecek? Esed rejimi ne tepki verecek? Bunlar orta ve uzun vadede düşünmek zorunda olduğumuz ciddi sorunlar.'' değerlendirmesinde bulundu. 

'TÜRKİYE BU OPERASYONU YAPMAK ZORUNDAYDI'

Ali Semin, Arap Baharı'ndan sonra bölgede yaşanan kaosun Türkiye sınırına da yansıdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

''Türkiye ve dünyada kim ne derse desin Türkiye bu sınır ötesi operasyonunu yapmak zorundaydı. Türkiye bu operasyona başladığında 'Afrin Afrinlilerindir' söylemi ile hareket etti. Türkiye Afrin'de var olan terörü temizledikten sonra bölgeyi yine sahiplerine bırakacak. 'Afrin'de Kürtler yaşıyorsa onlara teslim edeceğim' diyor, yoksa 'Türkmenlere teslim edeceğim' demiyor. Türkiye, sadece PYD/YPG terör örgütünü bölgeden temizlemek için mücadele ediyor.'' 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olayİstanbul'da aynı günde kan donduran iki olayİstanbul'da Mecidiköy’de tekstil atölyesinde çalışan 51 yaşındaki Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını onlarca kişinin gözleri önünde kesti.
Şampiyon, Erdoğan'a keman çalmak istiyor!Şampiyon, Erdoğan'a keman çalmak istiyor!Türkiye’yi Tokyo'da düzenlenen keman yarışmasında temsil edip birinci olan 11 yaşındaki Elifsu Eroğlu'nun hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a keman çalmak.
Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı! 'Engelleyeceğiz'Mısır'dan küstah Türkiye çıkışı! 'Engelleyeceğiz'Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Mısır'ın egemenliğine tacizde bulunmama uyarısı yaptı.
Ruhani'den flaş hamle! Orduya talimat verdiRuhani'den flaş hamle! Orduya talimat verdiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin ekonomisinin zor durumdan kurtarılması için silahlı kuvvetler ve hükümet görevlilerine ellerindeki enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları çağrısı yaptı.
FETÖ davasında 110 sanık beraat etti!FETÖ davasında 110 sanık beraat etti!FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 110 sanık içinse beraat kararı çıktı.
Kılıçdaroğlu'na sert Afrin cevabı!Kılıçdaroğlu'na sert Afrin cevabı!Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,''Kılıçdaroğlu'nun Afrin açıklaması vahim yanlıştır, bu Türkiye'ye Afrin'i teröristlerden temizleme demektir.'' dedi.
  • Demirtaş'ın yerine o isim gelecek!07 Şubat 2018 Çarşamba 15:09
  • YPG'lilerin yeni alçaklığı...Bu kez Erdoğan07 Şubat 2018 Çarşamba 15:00
  • FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu07 Şubat 2018 Çarşamba 14:40
  • Malkoç'tan şehit ailelerine: Amerika'yı dava edin07 Şubat 2018 Çarşamba 14:20
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Esed' önerisine cevap!07 Şubat 2018 Çarşamba 14:17
  • Soylu'dan sert sözler! Kokuşmuş ifadelerle...07 Şubat 2018 Çarşamba 14:00
  • Arap basınında akıllara zarar Afrin provokasyonu07 Şubat 2018 Çarşamba 13:11
  • Türkiye düşmanı teröristler YPG'de buluştu07 Şubat 2018 Çarşamba 13:00
  • 7 ilde muvazzaf askerlere operasyon07 Şubat 2018 Çarşamba 12:53
  • Afrin'de intihar saldırısı! Türk tankı böyle vurdu07 Şubat 2018 Çarşamba 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri