Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Esed' önerisine cevap!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Suriye'de) Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil, şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu'nun 'Esed'le temas kurun' önerisiyle ilgili olarak "Rejimle ilişki çok defa soruldu, açık tavrımızı ortaya koyduk. Temasımız söz konusu değil, temasın kurulması da söz konusu değil." dedi.

İşte Kalın'ın açıklamasının satır başları:

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

- (AB ile vize serbestisi) Vize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB'ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edildi. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin AB'ye bakışı da değişecektir. İlişkilere yeni bir ivme kazandıracak.

- Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir.

ZEYTİN DALI HAREKATI

- Harekat planlandığı gibi başarıyla sürmektedir. Öldürülen terörist sayısı bin civarındadır...Çok önemli noktalar teröristlerden temizlendi.

- (CHP'nin ÖSO açıklaması) ÖSO'ya yönelik iftiralar millilikten uzak. ÖSO, Suriye muhalefetinin meşru bir parçasıdır. Küçük siyasi hesaplar bir kenara konulmalı.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

- Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. DEAŞ tamamne ortadan kalktı. DEAŞ'la mücadele adına verşlen destek derhal son bulmalıdır. ABD umarız YPG'ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır.

AB'YE PYD UYARISI

- Zaman zaman çeşitli ülkelerden 'PYD, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. AB, PKK'yı ancak 2002'de, yıllar sonra terör örgütleri listesine alabilmiştir. 1988-2002, bu kadar zaman dilimi içinde gerçekleşmiş. Biz yine aynı uyarıyı yapıyoruz, geçikmiş bir karar vermelerinin bugün terörle mücadeleye zarar verdiklerini hatırlatmak istiyoruz. PKK konusundaki gecikmeyi PYD konusunda yapmamaları konusunda uyarıları yapmaya devam edeceğiz.

EKONOMİYLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR

Zaman zaman operasyonun ekonomiye olumsuz etki yapacağı şeklinde spekülasyonları gördük. Fırak Kalkanı zamanında da bunların doğru olmadığı görüldü. Zeytin Dalı Harekatı'nın da olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemelidir.

SORU-CEVAP

(Kılıçdaroğlu'nun Salih Müslim açıklaması) Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu ifade etmesi memnuniyet verici ama geçikmeli şekilde yapması da manidar. Hala CHP içinde PYD'ye terör örgütü diyemeyen, dolaylı olarak onlar destek veren bir takım seslerin olduğunu da görüyoruz. Umarız Kılıçdaroğlu bu konuda adımlar atacaktır. Terörün her türüne karşı net bir mücadele verilmesidir önemli olan.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''ESAD'LA TEMAS KURUN'' ÖNERİSİNE YANIT

(Kılıçdaroğlu'nun Esed'le temas kurun sözleri) Rejimle ilişki çok defa soruldu, açık tavrımızı ortaya koyduk. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir devlet yapısı ve liderliğin ortaya çıkması büyük önem arz ediyor.

ABD'DEN YAPILACAK ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. McMaster benim davetlim olarak Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaretler önemli çünkü biz ABD ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz. PYD'ye verilen destek meselesini biliyorsunuz. Hakan Atilla davasını biliyoruz. Bunlar müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar. ABD'den somut taleplerimiz var bunları görmek istiyoruz.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN AFRİN ÖNERİLERİ

Gerekli askeri planlamayı yapan kurum bellidir. TSK'dır, MİT'tir. Harekat gayet başarılı bir şekilde yürütülüyor, böyle devam edecektir. Görüşler getirilebilir buna saygı duyuyoruz. Oraya girelim, buraya girmeyelim, bırakalım da ilgili makamlar değerlendirmeyi yapsınlar.

AFRİN'DE TANKA SALDIRI



Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. O incelemenin raporu geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız.

TBB'DEKİ ''TÜRK'' İFADESİ

(TTB'deki 'Türk' ifadesinin kaldırılması) Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK'nın Türkiye'deki genel kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek başka birtakım kaygılarla, ideolojik olabilir, başka şeyler olabilir, açıklamalar yapması, tutumlar sergilemesi elbette kamuoyunda tepkiye yol açar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tepkiyi dikkate alarak bir çağrıda bulundu. Bundan sonrası Bakanlar Kurulunun uhdesindedir, süreç orada işleyecektir.

RUHANİ'NİN AFRİN AÇIKLAMASI

Genel değerlendirme toplantısında sorulara cevaben kendisine operasyonu soruluyor. Kendisi de operasyonun Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde hayata geçirildiğini söyledikten sonra "Kısa sürede bitmesi arzu ettiğimizdir" şeklinde açıklaması var. Bizi komşu ülkelerin Türkiye'nin bu konulardaki önceliklerini, çıkarlarını dikkate alan değerlendirme içinde olmalarını bekleriz. Yakın zamanda üçlü zirve yapılabilir."