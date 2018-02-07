07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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30 bin TL'lik ilacı almazsa felç kalabilir!

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30 bin TL'lik ilacı almazsa felç kalabilir!
Malatya’da yaşayan 39 yaşındaki ALS hastası Saray Yılmaz hastalığının tedavisi için yurt dışından gelecek ilacı bekliyor. Değeri 30 bin TL’yi bulan ilacı alacak gücü olamayan Yılmaz, ilacı alamazsa felç kalabilir.
30 bin TL'lik ilacı almazsa felç kalabilir! 30 bin TL'lik ilacı almazsa felç kalabilir! 30 bin TL'lik ilacı almazsa felç kalabilir!

1 yıl önce kollarının uyuşması şikayeti ile hastaneye giden ve ALS hastası olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Saray Yılmaz daha sonra ameliyata alındı. İddiaya göre, ameliyattan sonra durumu daha da kötüleşen ve konuşma yetisini kaybeden Yılmaz, şimdi sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Sadece Japonya’da bulunan ve fiyatı 30 bin TL olan ilacı alacak güçlerinin bulunmadığını ifade eden hasta kadının annesi Hatice Yılmaz, kızının ameliyattan sonra kollarını ve bacaklarını eskisi gibi kullanamadığını, ilacın alınmaması durumunda da kızının tamamen felç kalacağını söyledi.

Kızının durumu ile ilgili konuşan anne Hatice Yılmaz, “Benim kızım bundan bir yıl önce ‘kolum ağrıyor’ diyerek hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat olmadığı takdirde tüm vücudunun zamanla uyuşup felç kalacağını söyledi. Hem bileğinden hem el dirseğinden ameliyat oldu, ameliyat sonrası ise kızımın durumu gittikçe kötüye dönüştü. Ameliyat öncesi her hangi bir problem yoktu, sadece kolum ağrıyor diyordu. Ameliyat sonrası eve geldiğimizde günden güne kızımın elleri, ayakları tutmaz oldu. Hatta konuşma yetisini bile kaybetti. Doktordan doktora gezdik, Kızım bu durum olduktan sonra evinde hiçbir iş yapamaz oldu, dışarıya çıkacak gücü kalmadı, evin bulaşığını bile 6-7 yaşındaki kızı yıkıyor. Sapasağlam kız bu hale geldi, başka bir doktor bize ‘ameliyatta damarlarını tam açmamışlar’ dedi, tekrar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Kızımın bu hastalığının acaba doktor hatasından kaynaklı mı yoksa bir hastalıktan dolayı mı böyle oldu bilmiyoruz. Ben kızımın hakkının aranmasını ve sorumluların bir önce hesap vermesini istiyorum. Bizim bir gücümüz yok, hakkımızı arayamıyoruz ve hükümetimize sığınıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, kısacası çaresiz kalmışız, yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve tüm yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Hatice Yılmaz, “Kızımın hastalığının tedavisi için gerekli olan ilaç çok pahalı, ilacını alamıyoruz. Ben kızımın bir önce iyileşmesini istiyorum. Her bir ilacın fiyatı 30 bin lira civarında, ne evi var, ne işi, ne imkanı var. Kendisine yardım edecek kimsesi yok, kendi suyunu bile içecek gücü yok, kendi çorabını bile çocukları giydiriyor. İlacın Japonya’dan gelmesini bekliyor ve ilacın da gelmesi için 30 bin lirayı vermemiz gerekiyor. Kızımın bir işi yok, geliri yok, eşinden de ayrılmış, iki çocuğuyla tek yaşıyor nasıl getirsin bu kadar parayı? . Eşinden gelen 500 liralık nafakayla geçiniyor. Tüm yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu hastalığın tedavisi yok, sadece hastalığı geciktirmek için ilaç kullanması gerekiyor. Aksi halde tamamıyla felç kalacak, yatağa bağlı hale gelecek. Buradaki doktorlar ‘eğer ilaç gelmezse en fazla iki ay daha ayakta kalır, daha sonra yatağa mahkum olur, her yerinde felç olur’ dediler” ifadelerini kullandı.
Saray Yılmaz için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Osmanlı Diriliş Halk Harekatı Akçadağ İlçe Başkanı Nihat Çelik ise Yılmaz’a herkesin yardım eli uzatması gerektiğini kaydederek, yetkililerden yardım istedi.

Sağlığına kavuşmak için yurt dışından gelecek ilacı beklediğini ancak ilacı alacak gücünün bulunmadığını dile getiren Saray Yılmaz ise yetkililerden yardım isteyerek, tedavi olmaması durumunda daha da kötü olacağını söyledi.

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