Malkoç'tan şehit ailelerine: Amerika'yı dava edin

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen 'Ombudsman Kayserililerle Buluşuyor' programı kapsamında Kayseri'de STK temsilcileriyle buluşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şehit yakınlarından teröristlere silah veren Amerika'ya karşı, barolar nezdinde dava açmalarını isteyerek, "Bundan bir şey çıkmaz, olmaz demeyin. Kanuni hakkınızı kullanın. Amerika'yı ve teröristlere silah veren Amerikalı komutanları dava edin'' diye konuştu. Kamu Başdenetçiliği olarak şehit yakınlarına örnek dilekçe verip, hukuki açıdan her türlü yardımı yapacaklarını belirten Malkoç, avukatları da bu davaları ücretsiz olarak açmaya davet etti.
'TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR'
İçeride huzuru ve barışı temin etmek için sınır güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirten Şeref Malkoç, "Kaliteli yönetimi daha iyi noktalara taşımak, içeride huzuru ve barışı temin etmek önemli. Bunun için de Türkiye'nin özellikle sınır güvenliği ve Türkiye'ye kurulacak olan tuzaklara karşı da milletimiz duyarlıdır. Bu manada Türkiye'nin Afrin'de yapmış olduğu operasyon, hukuk açısından doğrudur. Birleşmiş Milletler kararına uygundur. Bu anlamda Türkiye'nin aleyhinde yayın yapanlar vardır. Bu yayınlara dikkat ediyor ve bakıyoruz. Söylenenler hukuka uygun şeyler değil. Doğru olmayan şeylerdir. Türkiye'yi geçmişte de karalamaya çalışanlar vardı, bugün de böyle. Türkiye doğru bir yoldadır. Haklı olan bir şeyi uluslararası hukuka uygun olarak sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, binlerce kilometre öteden kalkıp Irak'ta, Suriye'de DEAŞ'ı kovalıyor. Niye, kendi güvenliğinin tehlikeye düştüğünü söylüyor. Yani Suriye ve Irak'taki terörist için 'güvenliğim tehlikeye düştü, onun için geldim' diyor. Türkiye hemen sınırın ötesindeki teröristlere karşı tedbir alınca kıyameti koparıyorlar. Bunlar yanlış şeylerdir" diye konuştu.
'ŞEHİTLERİMİNİZ HANGİ SİLAHLA VURULDUĞU BELLİ'
Sivil toplum örgütlerinin harekete geçmesi gerektiğini belirten Malkoç, "Şehit ailelerine destek olmak gerekiyor. Barolar, avukatlar destek olmalılar. Yani şehitlerimizin hangi silahla vurulduğu bellidir. Amerika'nın bu konudan sorumlu olan Mark Toner'den tutun da Amerika'nın siyasi yetkililerine kadar, 'YPG'ye destek vereceğiz' diyenlerine kadar her birinin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Burada yapılması gereken şey, şehit ailelerine destek olmak, onlardan vekalet alıp bu konuda savcılıklara suç duyurusunda bulunmak gerekir. Bununla ilgili bize bir başvuru olmadı. Olursa yol göstereceğiz. Hukuk müşavirimize söyledik ve gerekli dilekçeleri hazırlattık. Eğer şehit ailelerinin bu konuda PKK'ya verilen silahla Amerikalıların YPG'ye verdiği silahla şehit olan, zarar gören askerimiz, sivilimizin yakınları bize gelsinler. Biz onlara hukuk konusunda yardımcı olacağız" diye konuştu.
'ŞEHİT YAKINLARIMIZ HUKUKA BAŞVURSUNLAR'
Amerika Birleşik Devletleri'nin suç işlediğini ifade eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Amerika'nın yöneticileri haksızlık yapıyor. Terör örgütlerine silah veriyorlar. O silahların seri numaraları silinse de nerede üretildikleri ve kim tarafından teröristlere verdikleri belli. Belki bugün olmaz ama, yarın o sorumlular hakkında hem Türk mahkemelerinde, hem de uluslararası mahkemelerde gereken davalar görülecek. Bu konuda bizim şehit yakınlarına çağrımız mutlaka hukuka başvursunlar. Barolarımız ve avukatlarımız bu konuda ücret almadan destekte bulunsunlar. Ayrıca bize gelen olursa hukuk müşavirliğimiz ile gereken desteği vereceğiz. 'Efendim ne çıkar' diye hiçbir şey söylenmesin. Amerika Birleşik Devletleri kendi, Birleşmiş Milletler kararı yokken 'İran'a ambargo koydum' diyor. Türkiye'nin bir bankacısını orada esir almış. Haksız yere tutuyor. Bizim de yapacağımız şey hukuk yollarına başvurmak. Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silahlarla şehit edilen, yaralanan ya da Türk mallarına zarar verenlere karşı dava açmak lazım" şeklinde konuştu.
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Malkoç'tan şehit ailelerine: Amerika'yı dava edin
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen 'Ombudsman Kayserililerle Buluşuyor' programı kapsamında Kayseri'de STK temsilcileriyle buluşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şehit yakınlarından teröristlere silah veren Amerika'ya karşı, barolar nezdinde dava açmalarını isteyerek, "Bundan bir şey çıkmaz, olmaz demeyin. Kanuni hakkınızı kullanın. Amerika'yı ve teröristlere silah veren Amerikalı komutanları dava edin'' diye konuştu. Kamu Başdenetçiliği olarak şehit yakınlarına örnek dilekçe verip, hukuki açıdan her türlü yardımı yapacaklarını belirten Malkoç, avukatları da bu davaları ücretsiz olarak açmaya davet etti.
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