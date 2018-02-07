07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:02Öğle 13:24İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.570 0.10
  • Altın: 160,635 0.30
  • Dolar: 3,7808 0.31
  • Euro: 4,6487 -0.38

10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk

»
10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk
1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından 550 vekil 4 partiden seçilerek Meclis’e girmişti. Zaman içinde gelişen olaylar ve durumlar nedeniyle 550 vekilden Meclis’te fiili olarak sadece 534 vekil görev yapıyor.
10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk 10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk 10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk

1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerin ardından AK Parti, MHP, CHP ve HDP barajı aşarak Meclis’e girmişti. AK Parti 317 vekil ile tek başına iktidar olurken CHP 134 vekil, MHP 40 vekil ve HDP 59 vekil ile muhalefette yer almıştı. Ancak geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürenin ardından Meclis’te 16 sandalye fiilen boş kaldı. Dikkat çeken bu düşüşün nedenleri ise şöyle; 7’sinin vekilliği düşürüldü, 7’si tutuklu, 1 vekil hayatını kaybetti, 1 vekil de kendi istediği ile istifa etti.

Meclis’te oluşan bu tabloda dikkat çeken ilkler de yaşandı. İlk kez ‘devamsızlık’ nedeniyle vekilliği düşürülen isimler de bu listede yer aldı.

İşte değişen vekil sayısı ile hangi illerden kaç vekil eksildiğini gösteren tablo… İ

Vekilliği düşürülen isimler;

HDP Van milletvekili Figen Yüksekdağ’ın terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından milletvekilliği düşürüldü.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’nın 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın “Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası nedeniyle vekilliği düşürüldü.

HDP Van milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sarıyıldız ve Hezer yurtdışında firari oldukları için Meclis tarihinde ilk kez “devamsızlık” gerekçesiyle vekillikleri düşürüldü.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası doğrultusunda vekilliği düşürüldü.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği de ‘Meclis’te yemin krizi’ sonrası Meclis Komisyonu’nun raporu ile ‘devamsızlık’ gerekçesiyle düşürüldü.

Tutuklu bulunanlar

HDP İstanbul milletvekili ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, “Örgüt üyeliği” suçundan açılan davada tutuklu yargılanıyor.

HDP Hakkari Milletvekili Irmak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ların davasında devlet sırlarını ifşa etmekten tutuklu bulunuyor.

Hayatını kaybeden AK Partili vekil

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vekillikten istifa eden CHP’li vekil

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü. Pavey, istifa gerekçesi olarak; sağlık nedeniyle milletvekilliği yapamayacağını ve uzun süre önemli bir tedavi göreceğini belirtmişti.

İşte Meclis’te oluşan son tablo;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 316 - (1 Kasım 2015’te 317 vekil çıkarmıştı)

Cumhuriyet Halk Partisi: 131 - (1 Kasım 2015’te 134 vekil çıkarmıştı)

Halkların Demokratik Partisi: 52 - (1 Kasım 2015’te 59 vekil çıkarmıştı)

Milliyetçi Hareket Partisi: 36 - (1 Kasım 2015’te 40 vekil çıkarmıştı)

İyi Parti: 5 - (2017 Aralık’ta kuruldu. 4’ü MHP’den istifa eden 1’i de CHP’den istifa eden vekil ile temsil ediliyor)

Bağımsız Milletvekili: 1 - (CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka)

Toplam: 541

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Delegeye baskı kurulduğu iddialarına sinirlenen CHP Lideri, delegelerin böyle bir şey söylemesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret etti.
10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından 550 vekil 4 partiden seçilerek Meclis’e girmişti. Zaman içinde gelişen olaylar ve durumlar nedeniyle 550 vekilden Meclis’te fiili olarak sadece 534 vekil görev yapıyor.
CHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretCHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretAdındaki Türk ifadesinin kaldırılması gündemde olan Türk Tabipler Birliği'ne giden CHP'li vekiller, "Burada evimizdeyiz" açıklamasını yaptı.
AK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP ittifakına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıBaşbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıEkonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Davos ziyaretindeki kapalı oturumlarda konuştu.
  • HDP'li il başkanı gözaltına alındı07 Şubat 2018 Çarşamba 10:54
  • AYM'den CHP'ye ret07 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!06 Şubat 2018 Salı 17:05
  • Erdoğan ile Trump arasında Münbiç restleşmesi!06 Şubat 2018 Salı 13:20
  • Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...06 Şubat 2018 Salı 12:58
  • Çok sert çıktı: Kapısına kilit vurulmalı!06 Şubat 2018 Salı 12:08
  • Bahçeli'den flaş Afrin çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:39
  • Dünyaya seslendi! NATO'ya YPG çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:11
  • Bahçeli'den dikkat çeken yorum: Geri adım olmaz bizde06 Şubat 2018 Salı 09:09
  • Ak Partili o başkan ihraç ediliyor!06 Şubat 2018 Salı 00:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri