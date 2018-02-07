10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından 550 vekil 4 partiden seçilerek Meclis’e girmişti. Zaman içinde gelişen olaylar ve durumlar nedeniyle 550 vekilden Meclis’te fiili olarak sadece 534 vekil görev yapıyor.

1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlerin ardından AK Parti, MHP, CHP ve HDP barajı aşarak Meclis’e girmişti. AK Parti 317 vekil ile tek başına iktidar olurken CHP 134 vekil, MHP 40 vekil ve HDP 59 vekil ile muhalefette yer almıştı. Ancak geçen yaklaşık 2,5 yıllık sürenin ardından Meclis’te 16 sandalye fiilen boş kaldı. Dikkat çeken bu düşüşün nedenleri ise şöyle; 7’sinin vekilliği düşürüldü, 7’si tutuklu, 1 vekil hayatını kaybetti, 1 vekil de kendi istediği ile istifa etti.

Meclis’te oluşan bu tabloda dikkat çeken ilkler de yaşandı. İlk kez ‘devamsızlık’ nedeniyle vekilliği düşürülen isimler de bu listede yer aldı.

İşte değişen vekil sayısı ile hangi illerden kaç vekil eksildiğini gösteren tablo… İ

Vekilliği düşürülen isimler;

HDP Van milletvekili Figen Yüksekdağ’ın terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından milletvekilliği düşürüldü.

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’nın 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın “Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası nedeniyle vekilliği düşürüldü.

HDP Van milletvekili Tuğba Hezer ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, hakkında "PKK terör örgütü üyesi olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Sarıyıldız ve Hezer yurtdışında firari oldukları için Meclis tarihinde ilk kez “devamsızlık” gerekçesiyle vekillikleri düşürüldü.

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası doğrultusunda vekilliği düşürüldü.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği de ‘Meclis’te yemin krizi’ sonrası Meclis Komisyonu’nun raporu ile ‘devamsızlık’ gerekçesiyle düşürüldü.

Tutuklu bulunanlar

HDP İstanbul milletvekili ve Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, “Örgüt üyeliği” suçundan açılan davada tutuklu yargılanıyor.

HDP Hakkari Milletvekili Irmak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ların davasında devlet sırlarını ifşa etmekten tutuklu bulunuyor.

Hayatını kaybeden AK Partili vekil

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vekillikten istifa eden CHP’li vekil

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, TBMM Başkanlığına sunduğu, "milletvekilliği görevinden istifa" talebi, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Böylece Pavey'in milletvekilliği düştü. Pavey, istifa gerekçesi olarak; sağlık nedeniyle milletvekilliği yapamayacağını ve uzun süre önemli bir tedavi göreceğini belirtmişti.

İşte Meclis’te oluşan son tablo;

Adalet ve Kalkınma Partisi: 316 - (1 Kasım 2015’te 317 vekil çıkarmıştı)

Cumhuriyet Halk Partisi: 131 - (1 Kasım 2015’te 134 vekil çıkarmıştı)

Halkların Demokratik Partisi: 52 - (1 Kasım 2015’te 59 vekil çıkarmıştı)

Milliyetçi Hareket Partisi: 36 - (1 Kasım 2015’te 40 vekil çıkarmıştı)

İyi Parti: 5 - (2017 Aralık’ta kuruldu. 4’ü MHP’den istifa eden 1’i de CHP’den istifa eden vekil ile temsil ediliyor)

Bağımsız Milletvekili: 1 - (CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka)

Toplam: 541

Yeni Şafak