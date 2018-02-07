e-Ticarete 'güven damgası' gelecek

"e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"ndan derlediği bilgilere göre, tüketicilerin e-ticarete yönlendirilmesinde güven tesisi için yeni bir sistem kurulacak.

Bu çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda e-ihracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.

Bu sistemle hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sunanlar tarafından uyulması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartları, güven damgası sağlayıcıların faaliyetleri ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar düzenlenecek.

Bu çerçevede, yılın son çeyreğinde uluslararası standartlar doğrultusunda, belgelendirme yapacak kuruluşlara yönelik usul ve esasların geliştirileceği ve söz konusu kuruluşların akreditasyonunu da içerecek düzenleme yapılacak. Gelecek yıl da güven damgası uygulamasının, e-ihracat siteleri ve tüketiciler açısından sağlayacağı faydalara yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Sınır ötesi satışlarda tüketici güveni sağlanacak

e-Ticaret sitelerine yönelik getirilecek "güven damgası sistemi" ile bu siteler uluslararası alanda güven damgası veren çatı kuruluşların birinden akredite olacak. Böylece, bu siteler üzerinden yapılacak sınır ötesi satışlarda tüketici güveni sağlanmış olacak. Ayrıca e-ticaret siteleri üzerinden gerek ihracat, gerek ithalat yoluyla yurt dışı ve yurt içi piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olması, ilgili teknik düzenlemelerle uygunluğunun sağlanması, e-ticarete olan tüketici güveninin tesis edilmesi sağlanacak.

e-Ticarette tüketici güveninin artırılması ve elektronik işlemlerde güvenlik ve içerik belgelendirmesi süreçlerinin standardize edilmesi, AB mevzuatına uyum sağlanmasını, bu vesileyle de ileride akdedilecek bir ikili anlaşma sonucunda, AB ile güven hizmetlerinin karşılıklı sunulabilmesine imkan verecek.

e-Ticarette güvenin tesis edilmesiyle hem henüz doygunluğa ulaşmaktan uzak olan iç piyasa talebinin hem de e-ihracatın artırılması öngörülüyor.

Tüketici haklarını koruyacak düzenleme yapılacak

Öte yandan e-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. Bu kapsamda yılın son çeyreğinde e-ticaret kanalıyla piyasaya sunulacak ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi kurallarına uygunluğunun denetlenmesi hakkında mevzuat altyapısına ilişkin ihtiyaçları ortaya koyan bir çalışma yapılacak.

Gelecek yılın son çeyreğinde de tüketicilerin, bu çalışma sonucunda gerçekleştirilen mevzuat düzenlemelerine dair bilgilendirilmeleri sağlanacak.

Sınır ötesi e-ticarette tüketici güveni ve güvenliğinin sağlanabilmesi adına birtakım önlemler alınacak. Bu doğrultuda, e-­ticaret kanalıyla piyasaya sunulacak ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi kurallarına uygunluğu açısından aracı hizmet sağlayıcılarının da sorumlu kılınması, piyasada güvenin tesis edilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Diğer taraftan, Türk malı imajının dış pazarlarda korunması için çeşitli önlemler alınması kapsamında gerekli mevzuat altyapısının oluşturulması sağlanacak.