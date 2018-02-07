07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:02Öğle 13:24İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.570 0.10
  • Altın: 160,635 0.30
  • Dolar: 3,7808 0.31
  • Euro: 4,6487 -0.38

Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta

»
Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret etti.
Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta

Sığınma kamplarında zor koşullarda yaşamaya çalışan Arakanlı mülteciler konusunu Bangladeş temasları sırasında sıklıkla gündeme getiren Bakan Numan Kurtulmuş, Bangladeşli yetkililere bu konuda birlikte çalışmayı önerdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş programının son gününde mülteci kaplarını ziyaret etti ve Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi.

 

Sağlık Bakanlığı ile AFAD’ın kamp alanındaki Sahra Hastanesi, TİKA, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı’nın ortak dağıtım noktası ile TİKA mutfağında incelemelerde bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin yardım elini bütün mazlumlara ulaştırmaya çalışan kuruluşların bu mülteci kamplarında yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte 5 bin ailenin oluşturduğu 25 bin kişinin kaldığı Maynargona 2 bölgesinde kurulan TİKA'nın yemek dağıtım merkezinde kadın ve çocuklara yemek dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı buluşmada Bakan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş’u ilgiyle karşılayan Arakanlı mülteciler Sevgi Kurtulmuş’a uzun uzun sarıldı.

Mülteci kamplarında Rohingya müslümanlarına hizmet veren AFAD bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın dağıtım merkezinde erzak ile çocuklara oyuncak dağıtarak, yine Diyanet Vakfı’nın bölgedeki su kuyusunu açtı. Bakan Kurtulmuş ayrıca Türk Kızılayı aracılığıyla mültecilere dağıtılmak üzere kurban kesti. 

Arakanlı mültecilerle bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş, “Sizler bu zulmü sırf Müslüman olduğunuz için görüyorsunuz. Tıpkı Peygamber Efendimiz’in Medine'ye hicret etmesi gibi bu ülkeye sığındınız.” dedi. 

“Biz, bütün gücümüzle sizin yanınızda olacağız, tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Kurtulmuş, “Sizin hicretiniz Hz. Peygamberin hicreti kadar mübarek bir hicrettir. Sadece Allah dediğiniz için zulme uğradınız. Bu sizin için bir şeref, bu zulme seyirci kalmak da insanlık için zillettir. Mazlumlar olarak duası kabul olmaya en layık insanlarsınız. Cenab-ı Allah inşallah sizin duanızı duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm halkımızın sizlere selamı var, sizin selamınızı da onlara ileteceğim.” diye konuştu.

Arakanlı mültecilerden Muhammed Cübeyr ise 40 yaşında doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığı belirtti ve şunları söyledi:

“1970’ten beri zulüm altındayız. 4 ay önce askerler bir alanda topladılar hepimizi. Köylerimizi ateşe verdiler. Hemen kaçtık. Kaçamayanlar öldü. 105 kişi öldü. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. 14 gün boyunca yürüyerek buraya gelebildik. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Önce Allah sonra Türkiye bize yardımcı oldu.”

Myambar’da bugüne kadar 4 bin ev yapan İHH İnsani Yardım Vakfını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, yetkililerden bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, bambu ev projesi kapsamında, mart ayı sonuna kadar bölgede 5 bin evin bitirilmesini hedefliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Delegeye baskı kurulduğu iddialarına sinirlenen CHP Lideri, delegelerin böyle bir şey söylemesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret etti.
10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından 550 vekil 4 partiden seçilerek Meclis’e girmişti. Zaman içinde gelişen olaylar ve durumlar nedeniyle 550 vekilden Meclis’te fiili olarak sadece 534 vekil görev yapıyor.
CHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretCHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretAdındaki Türk ifadesinin kaldırılması gündemde olan Türk Tabipler Birliği'ne giden CHP'li vekiller, "Burada evimizdeyiz" açıklamasını yaptı.
AK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP ittifakına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıBaşbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıEkonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Davos ziyaretindeki kapalı oturumlarda konuştu.
  • HDP'li il başkanı gözaltına alındı07 Şubat 2018 Çarşamba 10:54
  • AYM'den CHP'ye ret07 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!06 Şubat 2018 Salı 17:05
  • Erdoğan ile Trump arasında Münbiç restleşmesi!06 Şubat 2018 Salı 13:20
  • Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...06 Şubat 2018 Salı 12:58
  • Çok sert çıktı: Kapısına kilit vurulmalı!06 Şubat 2018 Salı 12:08
  • Bahçeli'den flaş Afrin çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:39
  • Dünyaya seslendi! NATO'ya YPG çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:11
  • Bahçeli'den dikkat çeken yorum: Geri adım olmaz bizde06 Şubat 2018 Salı 09:09
  • Ak Partili o başkan ihraç ediliyor!06 Şubat 2018 Salı 00:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri