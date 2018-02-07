Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta

Sığınma kamplarında zor koşullarda yaşamaya çalışan Arakanlı mülteciler konusunu Bangladeş temasları sırasında sıklıkla gündeme getiren Bakan Numan Kurtulmuş, Bangladeşli yetkililere bu konuda birlikte çalışmayı önerdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş programının son gününde mülteci kaplarını ziyaret etti ve Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı ile AFAD’ın kamp alanındaki Sahra Hastanesi, TİKA, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı’nın ortak dağıtım noktası ile TİKA mutfağında incelemelerde bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin yardım elini bütün mazlumlara ulaştırmaya çalışan kuruluşların bu mülteci kamplarında yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte 5 bin ailenin oluşturduğu 25 bin kişinin kaldığı Maynargona 2 bölgesinde kurulan TİKA'nın yemek dağıtım merkezinde kadın ve çocuklara yemek dağıttı. Duygusal anların da yaşandığı buluşmada Bakan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş’u ilgiyle karşılayan Arakanlı mülteciler Sevgi Kurtulmuş’a uzun uzun sarıldı.

Mülteci kamplarında Rohingya müslümanlarına hizmet veren AFAD bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesinin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın dağıtım merkezinde erzak ile çocuklara oyuncak dağıtarak, yine Diyanet Vakfı’nın bölgedeki su kuyusunu açtı. Bakan Kurtulmuş ayrıca Türk Kızılayı aracılığıyla mültecilere dağıtılmak üzere kurban kesti.

Arakanlı mültecilerle bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş, “Sizler bu zulmü sırf Müslüman olduğunuz için görüyorsunuz. Tıpkı Peygamber Efendimiz’in Medine'ye hicret etmesi gibi bu ülkeye sığındınız.” dedi.

“Biz, bütün gücümüzle sizin yanınızda olacağız, tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Kurtulmuş, “Sizin hicretiniz Hz. Peygamberin hicreti kadar mübarek bir hicrettir. Sadece Allah dediğiniz için zulme uğradınız. Bu sizin için bir şeref, bu zulme seyirci kalmak da insanlık için zillettir. Mazlumlar olarak duası kabul olmaya en layık insanlarsınız. Cenab-ı Allah inşallah sizin duanızı duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm halkımızın sizlere selamı var, sizin selamınızı da onlara ileteceğim.” diye konuştu.

Arakanlı mültecilerden Muhammed Cübeyr ise 40 yaşında doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldığı belirtti ve şunları söyledi:

“1970’ten beri zulüm altındayız. 4 ay önce askerler bir alanda topladılar hepimizi. Köylerimizi ateşe verdiler. Hemen kaçtık. Kaçamayanlar öldü. 105 kişi öldü. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. 14 gün boyunca yürüyerek buraya gelebildik. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Önce Allah sonra Türkiye bize yardımcı oldu.”

Myambar’da bugüne kadar 4 bin ev yapan İHH İnsani Yardım Vakfını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, yetkililerden bölgede yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bambu ev projesi kapsamında, mart ayı sonuna kadar bölgede 5 bin evin bitirilmesini hedefliyor.