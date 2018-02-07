07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:35Güneş 08:02Öğle 13:24İkindi 16:08Akşam 18:35Yatsı 19:56
    • 12°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 115.570 0.10
  • Altın: 160,635 0.30
  • Dolar: 3,7808 0.31
  • Euro: 4,6487 -0.38

Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!

»
Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!
Delegeye baskı kurulduğu iddialarına sinirlenen CHP Lideri, delegelerin böyle bir şey söylemesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap! Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap! Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay'da 790 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlık görevine seçilmişti.

Kurultayda genel başkanlık görevi için Kılıçdaroğlu ile yarışan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sonuçların ardından delegelerin baskı altına alındığını savunarak usulsüzlüklere dikkat çekmişti. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun liderliği hala tartışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap geldi.

 

"VALLAHİ BEN SİYASETİ BIRAKIRIM"

CHP Lideri, Muharrem İnce'nin iddialarına; "Bir tane delege bulursanız ‘Kılıçdaroğlu telefon edip bana oy verin dedi’ diyen vallahi ben siyaseti bırakırım" sözleriyle cevap verdi.

GENEL MERKEZİNDE YUHALANAN LİDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 16 Nisan referadumundan sonra partisinin genel merkezinde yuhalanmıştı.

AVRUPA'DA ÖRNEĞİ YOK

Seçim mağlubiyetlerine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Lideri, başta Muharrem İnce olmak üzere birçok CHP'li tarafından eleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, Avrupa'da seçim kazanamayan liderlerin istifa ettiğini örnek gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Kılıçdaroğlu'ndan delege iddialarına cevap!Delegeye baskı kurulduğu iddialarına sinirlenen CHP Lideri, delegelerin böyle bir şey söylemesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Kurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKurtulmuş, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaKültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret etti.
10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk10 ili etkiledi: Meclis’te bir ilk1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından 550 vekil 4 partiden seçilerek Meclis’e girmişti. Zaman içinde gelişen olaylar ve durumlar nedeniyle 550 vekilden Meclis’te fiili olarak sadece 534 vekil görev yapıyor.
CHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretCHP'li vekillerden terör sevicilere ziyaretAdındaki Türk ifadesinin kaldırılması gündemde olan Türk Tabipler Birliği'ne giden CHP'li vekiller, "Burada evimizdeyiz" açıklamasını yaptı.
AK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti'den çok önemli ittifak çıkışıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP ittifakına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıBaşbakan Yardımcısı Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin' ayarıEkonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Davos ziyaretindeki kapalı oturumlarda konuştu.
  • HDP'li il başkanı gözaltına alındı07 Şubat 2018 Çarşamba 10:54
  • AYM'den CHP'ye ret07 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması!06 Şubat 2018 Salı 17:05
  • Erdoğan ile Trump arasında Münbiç restleşmesi!06 Şubat 2018 Salı 13:20
  • Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler...06 Şubat 2018 Salı 12:58
  • Çok sert çıktı: Kapısına kilit vurulmalı!06 Şubat 2018 Salı 12:08
  • Bahçeli'den flaş Afrin çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:39
  • Dünyaya seslendi! NATO'ya YPG çıkışı!06 Şubat 2018 Salı 11:11
  • Bahçeli'den dikkat çeken yorum: Geri adım olmaz bizde06 Şubat 2018 Salı 09:09
  • Ak Partili o başkan ihraç ediliyor!06 Şubat 2018 Salı 00:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri