07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Petrol zengini BAE, ABD'den petrol ithal etti

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Petrol zengini BAE, ABD'den petrol ithal etti
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden BAE'nin, ilk defa ABD'den petrol ithal ettiği bildirildi. "Birkaç yıl önce akla bile gelmeyecek bir adım" olarak nitelenen ithalat, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın dünyada yarattığı değişimin bir gösterges
Petrol zengini BAE, ABD'den petrol ithal etti Petrol zengini BAE, ABD'den petrol ithal etti Petrol zengini BAE, ABD'den petrol ithal etti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük dördüncü petrol ihracatçısı olan Birleşik Arap Emirklikleri'nin (BAE), aralık ayında ABD'den yoğunlaştırılmış petrol ithal ettiği bildirildi.

Bloomberg News'in adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'den petrol satın alan BAE, bölgedeki petrol rezervlerine göre daha kaliteli olduğu için ABD petrolünü tercih etti.

ABD verilerine göre de, ABD aralık ayında BAE'ye 700 bin varil petrol ihraç etti. Petrolün, Houstan'dan Abu Dabi'deki Ruwais Limanı'na 31 Ocak'ta ulaştığı kaydedildi.

'AKLA BİLE GELMEYECEK BİR ADIM'

Dünya'nın aktardığı haberde, 'birkaç yıl önce akla bile gelmeyecek bir adım' olarak nitelenen ithalatın, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın ve ihracata yönelik yasakları kaldırmasının dünya petrol ihracatında yaşanan değişimin bir göstergesi olduğu belirtildi. 

ABD'de petrol üretiminin, 2017 Şubat ayından 2018'in Kasım ayına kadar günlük 2 milyon varil civarında artması bekleniyor. 2013'te günlük 100 bin varil olan ihracat da geçen kasım ayında 1.5 milyon varile yükselmişti.

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, "OPEC'in üyesi ve büyük bir petrol üreticisi olan BAE'nin sahip olduğu rezervler düşünüldüğünde, ABD ihracatının sürmesi pek olası değil" dedi.

BAE'de ocak ayında petrol üretimi günlük 2.85 milyon varili buluyor. OPEC'in düşük petrol ücretleri nedeniyle üretim kısıntısına gitme kararı öncesinde, 2016'da ülkenin günlük petrol üretimi 3 milyon varili geçiyordu. BAE, daha önce de Katar'dan yoğunlaştırımış petrol alıyordu ancak ülkeyle yaşanan siyasi kriz sonrasında geçen haziran ayında ithalat durdurulmuştu.

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