Gülerek 'ben yaptım' demişti... Müebbet istendi

Havsa ilçesi Varoş Mahallesi'nde oturan Gürkan Özkan, 2016 yılı Aralık ayında aynı mahallede oturan Mustafa Bozacı'yı iddiaya göre başına balta ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürkan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek poz veren Özkan, "Ben yaptım, hastayım. Sorumların var benim" dedi. Hakkında kasten öldürme suçlamasıyla Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Özkan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Gürkan Özkan'ın yanı sıra öldürülen Mustafa Bozacı'nın yakınları ile avukatlar katıldı.



ADLİ TIP RAPORU: CEZA EHLİYETİ VAR



Duruşmada katil zanlısı Gürkan Özcan hakkında 'cezai ehliyeti'nin olduğuna dair Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4'üncü İhtisas Dairesi raporu okundu. Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahan Kırca, katil zanlısı Gürkan Özcan'ın öldürülen Mustafa Bozacı'yı kafasında kurguladığı bir kısım olaylara ilişkin sorumlu tutması nedeniyle evinin bahçesinde balta ile birden fazla kez vurarak öldürdüğünü ifade ederek, mahkemeden 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.



Mütalaaya karşı savunma yapan Gürkan Özcan ise suçsuz olduğunu belirterek, "Ben 1-2 yıldır suçsuz yere yatıyorum. İlaç kullanıyorum, ben bu kişiyi öldürmedim. Olay günü anneannemin evindeydim" diye konuştu. Mahkeme karar verilmesi için duruşmayı erteledi.