07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Esed ordusu 23 can daha aldı!

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Esed ordusu 23 can daha aldı!
Esed rejiminin, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 23 sivil öldü.
Esed ordusu 23 can daha aldı! Esed ordusu 23 can daha aldı! Esed ordusu 23 can daha aldı!

Ayrıntılar gleiyor..

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