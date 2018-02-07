07 Şubat 2018 Çarşamba22 C.Evvel 1439
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Korkutan görüntü! Köylüler şaşkına döndü

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Korkutan görüntü! Köylüler şaşkına döndü
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 12 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.
Korkutan görüntü! Köylüler şaşkına döndü Korkutan görüntü! Köylüler şaşkına döndü Korkutan görüntü! Köylüler şaşkına döndü

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Küllükuyu mevkisinde Bekir İlhan'a ait  tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

Buğday ekili tarlada oluşan 12 metre çapında, 20 metre derinliğindeki  obruğu farkeden Bekir İlhan, AA muhabirine, hayvanlarını yemlediği sırada meydana  gelen sese yöneldiğinde tarlasındaki obruğu gördüğünü söyledi.

İlhan, üç yıl önce de 500 metre yakınında obruk oluştuğunu anlatarak,  "Obruklara alıştık. Tedirgin olsak da Allah'tan gelen bir şey. Obruğun olduğu  bölgeye gidince korkunç manzara ile karşılaştık. Bölgede çalışanlar da vardı. Can  kaybı yaşanmaması sevindirici." diye konuştu.

Karapınar Belediyesi ekiplerince obruğun bulunduğu yerde güvenlik  önlemi alındı.

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