İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay

İstanbul'da Mecidiköy’de tekstil atölyesinde çalışan 51 yaşındaki Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını onlarca kişinin gözleri önünde kesti.

Tekstil atölyesinde çaycı olarak çalışan Leyla Karal isimli kadın Şişli'de eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Eşi ile uzun süredir tartışma yaşayan 38 yaşındaki Leyla Karal boşanma davası açtı. İddiaya göre Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu temizlik isçisi eşi Ali Karal ile tartıştı. Tartışma sırasında Ali Karal marketten aldığı bıçakla eşine saldırdı. Boğazına bıçak saplanan Leyla Karal ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

EŞİNİN TEYZESİYLE İLİŞKİSİ İDDİASI

Eşini öldüren Ali Karal ise emniyete giderek polise teslim oldu. Emniyette sorguya alınan katil koca, eşi Leyla Karal'ın teyzesiyle ilişkisi olduğunu öğrenince eve almadığını ve aralarında bu sebepten dolayı çıkan tartışma sebebiyle cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay Çekmeköy’de Şile yolu üzerinde yaşandı. Çekmeköy Evlendirme Dairesi’nin hemen yanında bulunan bir iş yerine av tüfeği ile gelen öfkeli koca Salih Gül iş yerinde çalışan imam nikahlı eşi Bediha Bal’a (42) ateş etti. Olayda Bediha Bal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı gerçekleştiren zanlı, olay yerine gelen polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı Bediha Bal, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan Salih Gül'ün ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.