08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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ÖSO, çok önemli bölgeyi ele geçirdi!

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip olan Havuz Tepesinin kontrolü ele geçirildi.
ÖSO, çok önemli bölgeyi ele geçirdi!
ÖSO, çok önemli bölgeyi ele geçirdi! ÖSO, çok önemli bölgeyi ele geçirdi! ÖSO, çok önemli bölgeyi ele geçirdi!

Zeytin Dalı operasyonunun 19. gününde ile TSK’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Bölgesi’nde stratejik öneme sahip olan Havuz Tepesinin kontrolünü ele geçirdi. Öte yandan Huruz Köyü ve çevresi de yoğun çatışmalar sonunda teröristlerden geri alındı.

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