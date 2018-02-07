Kupa'da dev eşleşme!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Akın Çorap Giresunspor karşılaşmanın 13. dakikasında Boubacar Diabang'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Ahmed Abed'den geldi.
Fenerbahçe'nin bu gole cevabı 18. dakikada geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Karakoç düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 37. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü korudu ve 90 dakika sonunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.
FENERBAHÇE 2 - 1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
(MAÇ SONUCU)
GOLLER: 13' Dialiba (Giresunspor) 19' Samed Karakoç, 37' Aatif (Fenerbahçe)
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Koray Gençerler
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Dirar, Oğuz Kağan, Elif Elmas, Samed Karakoç, Aatif, Fernandao
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Abdülkerim, Onur, Dodo, Recep, Hüsamettin, Muhammet, Ahmad, Sinan, Dialiba