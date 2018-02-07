Afrin'den acı haber

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 18 gün geride kalırken, 999 PKK/PYD’li terörist öldürüldü. Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Bülbül kasabasından Darmık Dağı’ndaki stratejik tepelere doğru da dört koldan yeni bir kara harekâtı başlattı.

22:19 TSK, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, 2 askerimizin, teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

TSK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

19:00 Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı.



18:14 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip olan Havuz Tepesinin kontrolü ele geçirildi.



16.36: TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı.

16.10: Pazar günü teröristlerden alınan Şeyh Horoz dağının etrafındaki Favkani, Vastani ve Tahtani köyleri de ele geçirildi.

15.30: Bülbül merkezinin güneyindeki Haviz tepesi teröristlerden alındı. Böylece kuzey cephesinde ilk kez Bülbül'den güneydeki bir bölge kontrol edilmiş oldu.

15.30: Bülbül bölgesindeki Haviz tepesi teröristlerden alındı.

15.20: İhlas Haber Ajansı: Afrin kırsalındaki çatışmalarad yaralanan sekiz Özgür SuriyeOrdusu mensubu ile iki Türk askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

14.10: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevat Zarifi bir araya geldi.

14.00: Kilis'in güneybatısında yer alan Darmık Dağı'nın güney yamacındaki terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve tanklar tarafından vuruluyor. Şiddetli patlama sesleri, Kilis'ten duyuluyor.

13.10: Gece yarısından bu yana Raco'ya topçu atışlarının sürdüğü bilgisi geldi.

12.40: Anadolu Ajansı: Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını montajlayarak Zeytin Dalı Harekâtı'nı karalamaya çalıştı. Terör yandaşları, kendi sosyal medya hesaplarından 'Türkiye DEAŞ'e destek veriyor' yalanıyla bir fotoğraf paylaştı.

Türkmen muhalif bir grubun DEAŞ teröristi gibi gösterilmeye çalışıldığı karede, Türk bayrağının altına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görseli montajlandı. Fotoğrafın gerçek hikayesi şöyle: 2 Ekim 2015'te Türkiye'den bir sivil toplum örgütü, Bayırbucak Türkmenlerinin kurduğu Sultan Albdülhamid Han Tugayı'na yardım yaptı ve söz konusu kare o gün çekildi.

10.40 : Anadolu Ajansı, teröristlerin bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısının tank atışıyla engellediğini bildiriyor. Bomba yüklü aracın imha edilmesi, AA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Termal kameralarla takip edilen kamyonetin yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi ve tank atışıyla vuruldu.

10:00: TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur" denildi.

07.20: YPG'li teröristler, Şeyh Horuz Dağı çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine içerisinde klor gazı olan havanlarla saldırdı. Kimyasal saldırıda yaralanan 20 ÖSO üyesinden yedisinin durumu ağır.

Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru oluşumunu engellemek için Fırat Kalkanı’nın ardından ikinci büyük operasyon olan terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda 18. gün geride kalırken 970 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada operasyonun başarıyla devam ettiği vurgulanarak “Zeytin Da0lı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 6 Şubat 2018’de 23 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970 olmuştur” denildi.



Azez’in karşısındaki Burseya Dağı ve Bülbül kasabasını terör örgütünden alan TSK ve ÖSO kuvvetlerinin hedefinde Burseya’nın batısında Şera beldesi ve stratejik Bafulyon Tepesi bulunuyor. TSK’nın seçkin birlikleri, komando kuvvetleri ile ÖSO’nun operasyon timleri, Bafulyon tepesine beş noktadan operasyon başlattı.



Alınan bilgilere göre operasyonlar Şera ilçesinin Şeyh Horoz ve çevresindeki köylerle stratejik tepelerde yoğunlaştı. Daha sonra harekât Dikmetaş köyüne yayıldı. Köyde ve çevresindeki tepelerde mevzilenen teröristleri etkisiz hale getirmek için TSK ve ÖSO güçlerine, sınırdan obüsler ve tanklarla destek verildi. Bölgedeki hedefler aralıksız etkili olarak vuruldu. Dağlık bölgede yakın mesafelerden şiddetli çatışmalar da devam etti.

YENİ KARA HAREKATI

Bülbül kasabasından Darmık dağlarındaki stratejik tepelere doğru da dört koldan yeni bir kara harekâtı başlatıldı. Harekât öncesi dağlık bölgede yer alan terör örgütü hedefleri, obüs topları, tank ve roketlerle aralıksız vuruldu.

TSK ve ÖSO’nun operasyon timleri de dağlık bölgelere doğru harekete geçti. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerledikleri noktalarda mevzilenen teröristlerin karşılık vermesi üzerine, bir çok noktada çatışmalar yaşandı.

Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı gibi sürerken Mehmetçik, Afrin’in batısında terör örgütü PYD/PKK tarafından kullanılan eğitim kampının bulunduğu alanda da kontrolü ele geçirdi

4 KM HENDEK KAZMIŞLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO güçlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK’dan temizlediği, Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan Dikmetaş köyünde teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı. Bölgede bulunan AA muhabirinin edindiği bilgilerde, terör örgütü PYD/PKK’nın Dikmetaş köyünün tek yolu ile muhaliflerin kontrolünde bulunan Yazıbağ köyü arasında açtığı hendeğin 3.5 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Hendeğin, PYD/PKK’dan temizlenen Sirgaya Tepesi’nden önceki hafta terör örgütünden temizlenen Burseya Dağı’na kadar uzandığı görüldü. Muhalifler, araçların geçişine imkan sağlamak için Dikmetaş’ın tek yolundaki hendeği iş makineleri yardımıyla toprakla doldurdu. Muhalifler, yolda mayın taraması yapıyor. TSK ve ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 23’ü köy, biri köy altı yerleşim ve 11’i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 36 noktayı örgütten kurtarmış oldu.