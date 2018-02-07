Arabistan ve İsrail anlaştı!

Riyad yönetimi, Delhi'den Tel Aviv'e gidecek Air India havayollarına ait uçaklara hava sahasını açtı.

Verilen izinle Hindistan ve İsrail arasındaki uçuşların iki buçuk saat kısalacağı bildiriliyor.

Ortadoğu’da İran’ı ortak düşman olarak gören İsrail ve Suudi Arabistan, bu hamleyle birlikte biraz daha yakınlaştı.

Kasım ayında İsrail ordu radyosuna konuşan Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'a karşı Suudi Arabistan ile birlikte hareket ettiklerini söyleyerek Riyad ve Tel Aviv'in gizli iletişim halinde olduğunu açıklamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da yine Kasım’da Suudi İlaf gazetesine verdiği röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız" demişti. Bir Suudi Arabistan gazetesine röportaj veren 'ilk' İsrail Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, yeni planın ABD Başkanı Donald Trump tarafından sahaya sürüldüğünü de sözlerine eklemişti.