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ABD yönetimine OHAL battı!

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ABD yönetimine OHAL battı!
ABD yönetimi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın yeniden tutuklanmasından “derin rahatsızlık” duyduğunu belirtti.
ABD yönetimine OHAL battı! ABD yönetimine OHAL battı! ABD yönetimine OHAL battı!

ABD yönetimi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın yeniden tutuklanmasından “derin rahatsızlık” duyduğunu belirtti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, “ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın Türk yetkililerce yeniden tutuklanmasından derin rahatsızlık duymaktadır” dedi.

 

Kılıç’ın Haziran’dan bu yana yargılanmadan gözaltında olduğuna işaret eden Nauert, Kılıç ve diğer tutuklu insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum liderleri ve muhalif politikacıların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

OHAL'DEN RAHATSIZ OLMUŞLAR!

Nauert, bu kişiler hakkında OHAL idaresi altında devam eden kovuşturmaların ifade özgürlüğüne derin darbe vurduğunu ve Türk anayasasında yer alan yargı bağımsızlığı ve adil yargılama güvenceleri hakkında ciddi kaygılar uyandırdığını kaydetti.

Sözcü Nauert, Türk hükümetini, “Uzayan OHAL’i sona erdirmeye, OHAL yetkililerince keyfi gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Türkiye’nin kendi iç ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olarak hukukun üstünlüğünü koruma altına almaya” çağırdıklarını sözlerine ekledi.

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