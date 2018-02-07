F.Bahçe bileti kaptı! Yarı finalde dev eşleşme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında, sahasında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendi ve yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.



Akın Çorap Giresunspor karşılaşmanın 13. dakikasında Boubacar Diabang'ın golü ile Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Ahmed Abed'den geldi.

Fenerbahçe'nin bu gole cevabı 18. dakikada geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samed Karakoç düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe'yi öne geçiren gol 37. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü korudu ve 90 dakika sonunda adını yarı finale yazdırmayı başardı.





FENERBAHÇE 2-1 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

STAT: Ülker



HAKEMLER: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey



FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neto (Dk. 61 Mehmet Topal), Neustadter, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Samed, Eljif Elmas (Dk. 80 Isla), Dirar, Aatif, Fernandao (Dk. 71 Soldado)



AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl, Onur, Aykut, Abdülkerim, Hüsamettin, Diabang (Dk. 46 Almeida), Ahmed (Dk. 65 Volkan), Dodo (Dk. 72 Hakan), Recep, Muhammet, Sinan



GOLLER: Dk. 19 Samed, Dk. 37 Aatif ( Fenerbahçe) - Dk. 13 Diabang (Akın Çorap Giresunspor)



SARI KARTLAR: Neto (Fenerbahçe) - Aykut, Ahmed (Akın Çorap Giresunspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Samed'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Anıl auta çeldi.



10'uncu dakikada Diabang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın kaleci Kameni'yi geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta top kale direğine çarparak dışarı çıktı.



13'üncü dakikada Ahmed'in orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde buluşan Diabang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



19'uncu dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda kaleci Anıl topa müdahale etti. Dönen topu iyi değerlendiren Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



24'üncü dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında Samed'in kafa vuruşuna top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



34'üncü dakikada Hasan Ali'nin ortasında ön direkte buluşan Fernandao'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.



37'nci dakikada Aatif'ın ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



50'nci dakikada Aatif'ın ceza sahası gerisinden kullandığı serbest vuruşta top auta gitti.



80'inci dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Almeida'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



Mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.