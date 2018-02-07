08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacaklar

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Aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacaklar
Cincou şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanan akıllı gözlük sayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.
Aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacaklar Aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacaklar Aranan kişileri 'akıllı gözlük'le yakalayacaklar

Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu Çin'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor

Çin polisi, yüz tanıma özelliği sayesinde aranan kişileri tespit etmeye yarayan akıllı gözlükleri kullanmaya başladı.

BBC'nin haberine göre, şüphelilerin bulunduğu veri tabanıyla bağlantılı olan gözlükler, kalabalık içerisinde aranan kişilerin tespitini oldukça kolaylaştırıyor.

Cincou şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanan akıllı gözlük sayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.

Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu Çin'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor.

Ülkedeki kameraların birçoğunda yüz tanıma teknolojisi de dahil olmak üzere yapay zeka kullanılıyor.

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