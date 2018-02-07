08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Asamoah'ın menajerinden açıklama! Sezon sonunda...

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Asamoah'ın menajerinden açıklama! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın sezon başında ve devre arasında temasa geçtiği Kwadwo Asamoah, sezon sonunda Juventus'tan ayrılabilir.
Asamoah'ın menajerinden açıklama! Sezon sonunda... Asamoah'ın menajerinden açıklama! Sezon sonunda... Asamoah'ın menajerinden açıklama! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın uzun süre temaslarda bulunduğu Kwadwo Asamoah'ın geleceği ile ilgili menajeri Federico Pastorello'dan açıklama geldi.

7-8 takımdan teklif aldıklarını belirten menajer, "Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Juventus'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. 7-8 takım onun için benimle temasa geçti. Her şey olabilir" dedi.

Galatasaray, devre arasında Asamoah'tan beklediği cevabı alamamasının ardından Yuto Nagatomo'yu renklerine bağlamıştı. 2012-13 sezonunda Juventus'a gelen Ganalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Torino ekibinde 12 maçta 966 dakika süre alan Asamoah, 1 asist yaptı.

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