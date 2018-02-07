08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Beşiktaş yandı! Fikstür alev alev

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Beşiktaş yandı! Fikstür alev alev
Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, yoğun bir fikstür içine girmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş yandı! Fikstür alev alev Beşiktaş yandı! Fikstür alev alev Beşiktaş yandı! Fikstür alev alev

3 kulvarda yoluna devam eden ve Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'ı, Şubat ve Mart ayının başında zorlu bir fikstür bekliyor.

Beşiktaş, 10 Şubat'ta Karabükspor ile oynadıktan sonra 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi rövanşındaki Bayern Münih maçına kadar kritik karşılaşmalara çıkacak.

Beşiktaş 32 günlük bu süreçte 8 maça çıkacak ve sezonun kaderi de belli olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı da, 17-18 ya da 19 Nisan'da oynakacak.

İşte Beşiktaş'ın 32 günlük yoğun fisktürü

10 Şubat, Beşiktaş - Karabükspor
16 Şubat, Konyaspor - Beşiktaş
20 Şubat, Bayern Münih - Beşiktaş
25 Şubat, Beşiktaş - Fenerbahçe
27/28 Şubat ya da 1 Mart, Beşiktaş - Fenerbahçe
4 Mart, Trabzonspor - Beşiktaş
11 Mart, Beşiktaş - Gençlerbirliği
14 Mart, Beşiktaş - Bayern Münih

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