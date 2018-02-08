İtalyan devlerine kanal daveti

Erdoğan, daha önce Fatih Sultan Mehmed Köprüsü ile Bolu Dağı Tüneli gibi zorlu projelerde görev alan Astaldi ve Salini şirketlerini Kanal İstanbul projesi için davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan gezisi kapsamında İtalya’nın önde gelen uluslararası şirketlerinin Üst Düzey Yöneticileri (CEO) ile bir araya geldi. Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı’nın Roma’da organize ettiği ve dünyaca ünlü firmaları Pirelli ve İtayan Uluslararası Çalışmalar Ensititüsü (ISPI) evsahipliğinde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki yatırım ortamını anlattı.

Pirelli, Elettronica, Cementir, Ferrero, Astaldi, Salini ve Leonardo’nun da aralarında bulunduğu 20 şirketin üst düzey katılımcılarının yer aldığı toplantı; İtalya ile daha fazla iş birliği ve ticaret için yeni döneme kapı araladığı belirtiliyor. Toplantıya katılan İtalyan yatırımcılar; şirketleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Türkiye’de olmaktan duydukları memnuniyeti anlatan ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak istediklerini vurgulayan yatırımcılar, bu yıl Türkiye’de ihalesi yapılacak büyük projelerde yer almak istediklerini ifade etti.

YABANCI YATIRIMCININ ÖNÜNÜ TÜRKİYE’DE AÇTIK

Yabancı sermayenin milliyeti, ülkesi ve inancı olmadığına inandığına ifade eden Erdoğan, uzun süredir devam eden fikri mülkiyet hakları, üretim reform paketi gibi dinamik reform sürecinin Türkiye’yi yabancı sermaye bakımında cazip bir merkez haline dönüştürdüğünü ifade etti. İtalyan yatırımcıları Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın, yatırım kararlılığı gösteren tüm firmalara yol açtığını ifade etti.

KANAL İSTANBUL İÇİN KONSORSİYUM KURUN

Türkiye’de yaklaşık bin 400 İtalyan firmasının faaliyet gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu firmaların Türkiye’de toplam 3,4 milyar ABD dolarlık bir yatırımı olduğunu söyledi. Erdoğan farklı sektörlerde, uzun yıllardır faaliyet gösteren İtalyan yatırımcılara Türkiye’ye duyduklarını güvenden dolayı teşekkür etti.

Dünyaca ünlü yapı firmaları olan Astaldi ve Salini CEO’ları daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bolu Dağı Tüneli gibi zorlu projelerde görev almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Yatırımcıları dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ve dünyadaki faaliyetlerini çok iyi bildikleri bu iki firmayı, Kanal İstanbul projesi için davet etti. Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini beraber inşa etmek konusunda konsorsiyum yapmalarını önerdi.

EUROSAM’IN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ

Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayindeki işbirliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzun menzil hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere kurulan Fransa ve İtalya konsorsiyumu Eurosam’ın çok önemli olduğuna inandığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve İtalya’nın birbirine bağlandığı bu adımın başka işbirliklerine oluşmasını da yol açacağına inandığını kaydetti.