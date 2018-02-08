İmkansızı başardılar! Bakın nasıl yakaladılar

Finlandiya’da bir TV kanalı FETÖ firarileri ile ilgili bir belgesel yayınladı. FETÖ üyesi olduklarını ve firari olduklarını anlatan çiftin belgeselini izleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri öğretmen çifti Esenyurt'ta yakaladı

Finlandiya’da yayın yapan YLE Televizyonu, FETÖ firarilerinin hangi şartlarda ve nasıl yaşadıklarını anlatan bir belgesel çekerek yayınladı.

Belgeselde, İstanbul’da yaşadıkları belirtilen bir öğretmen karı-kocanın hayatı işlendi. Belgeselde “FETÖ’cü aile” diye bahsedilen, yüzleri kapatılan, isimleri açıklanmayan öğretmen çift, kendilerini gizlemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını anlatıyor. Çift, “Evden çıkarken geri gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapis hayatı yaşıyoruz. Evin adresi adımıza değil. Arabanın köşesinde kullanmadığımız halde bir sigara ve çakmak var. Bir yere giderken apartman güvende mi, parka bahçeye gidersek kamera var mı? Piknik yapsak orada zabıta var mı diye düşünüyoruz” diyor.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre FETÖ üyesi olduklarını ve firari bir yaşam sürdüklerini anlatan öğretmen çiftin belgeselini izleyen Terörle Mücadele Şubesi, görüntülerden yola çıkarak çiftin İstanbul’da kaldığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirledi.

O ARAÇ BULUNDU

Esenyurt Emniyeti’nden yardım alınarak yol ve binalardan adres tespit edildi. Belgeselde bahsi geçen arkasında Türk bayrağı olan otomobil bulundu. Öğretmen Serdar A. ile Merve A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kayıtlarda aranmaları çıkmayan çiftin, FETÖ’nün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları anlaşıldı. Serdar A. FETÖ üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanırken, Merve A. serbest bırakıldı.