08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Çok acı fotoğraf! Said'in feryadı

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Çok acı fotoğraf! Said'in feryadı
Esed rejiminin Doğu Guta’daki bombardımanında 2 günde 100’ü aşkın sivil öldü.
Çok acı fotoğraf! Said'in feryadı Çok acı fotoğraf! Said'in feryadı Çok acı fotoğraf! Said'in feryadı

Enkazda kalanların imdadına yetişen Beyaz Baretliler üyesi Said el Masri bu kez bombalanan sokağa gittiğinde kendi evinin de yerle bir olduğunu gördü. Kanlar içindeki 3 aylık bebeğini evden çıkaran baba feryatla hastaneye koştu.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde, Beşşar Esedrejiminin saldırısında bebeğini kurtarırken görüntülenen Doğu Gutalı babanın yaşadığı dehşet, dikkatleri yeniden bölgeye çekti. Şam’ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine yönelik Esed ordusunun bombardımanında son 2 günde 107 sivil hayatını kaybetti.

Gerçek bir trajediye sahne olan bölgede yaralıların imdadına Beyaz Baretliler yetişiyor. Beyaz Baretliler görevlisi olarak şimdiye dek çok sayıda mazlumu enkaz altından çıkaran Said el-Masri, dün bomba yağan sokaklardan birine gittiğinde, kendi evinin de enkaza dönüştüğünü gördü. Masri, yıkılan evinin molozları arasından 3 aylık bebeği İbrahim’i çıkardı. Kafası kanlar içinde kalan bebeğini hastaneye yetiştirme umuduyla çırpınan baba, olay anı sırasında böyle fotoğraflandı. İbrahim bebeğin hayatta olup olmadığı şimdilik öğrenilemedi.

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