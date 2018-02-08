08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Zeytin Dalı Harekatında 20. gün! 40 nokta temizlendi

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Mehmetçik ve ÖSO güçleri, teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın başından itibaren aralarında stratejik önemdeki köy ve tepelerin de bulunduğu 40 noktayı PYD/PKK işgalinden kurtardı
Zeytin Dalı Harekatında 20. gün! 40 nokta temizlendi
Zeytin Dalı Harekatında 20. gün! 40 nokta temizlendi Zeytin Dalı Harekatında 20. gün! 40 nokta temizlendi Zeytin Dalı Harekatında 20. gün! 40 nokta temizlendi

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı sürdüren TSK (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, sınır kesimlerindeki dağlık ve tepelik bölgelerdeki noktalara obüsler ve tank desteğinde ilerleyişini dün de sürdürdü. Çatışmalar yer yer sürerken sınırların kontrolü büyük oranda sağlandı. Afrin’in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimleri de terörden arındırıldı. 

 TSK ve ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 24’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 12’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı terör örgütünden kurtarmış oldu.

Afrin’e yönelik harekât 19. gününü doldururken TSK ve ÖSO güçleri, bölgede sınır kesimlerinde denetime aldığı sekiz noktadan dün ilerleyişini sürdürdü. Harekat süresince sınır hattında ve iç kesimlerdeki YPG hedeflerine tank ve top atışlarının yanı sıra hava unsurlarınca da destek verilmişti. F-16’lar örgütün dağlık bölgelerdeki önemli üslenme hedeflerine etkili atışlar yapmıştı.

YOĞUN ÇATIŞMALAR

Dün Kilis’in Süngütepe bölgesinin karşısında yer alan Şeyh Horoz tepesinde yoğun çatışmalar yaşandı. Sınırda konuşlu obüs topları ve tanklar Şeyh Horoz tepesi, Darmık Dağı ve çevresindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla vururken, çatışmalar sınır köylerinden de görüldü. Operasyonlar sonucu Afrin’in kuzeyindeki Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı.

TSK ve ÖSO’nun denetimine geçerken sızmalara karşı tank desteğinde önlemler alındı. Bölgede çatışmalar sürerken sınır hattına zırhlı araçlar eşliğinde yeni operasyon birlikleri de sevk edildi.

Burseya Dağı’ndan Dikmetaş köyü çevresinde yapılan ve bir ucu Burseya Dağı’na çıkan 3.5 metre derinliğinde 3 metre yüksekliğinde 4 kilometre uzunluğundaki hendekler de iş makineleriyle toprakla dolduruldu. 

Sınırın Hatay kesimine uzanan hatta yer alan Racu ve Cinderes ilçeleri ve çevresindeki hedeflere doğru da karadan dün operasyonlara devam edildi. Sınır hattından obüsler ve tanklar YPG mevzilerini dün gün boyu vurdu. Sınır hattından Cinderes’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri ile YPG’liler arasında yer yer çatışmalar sürerken çatışmalar özellikle üç köyde yoğunlaştı.

10 ANTİ TANK FÜZESİ

Afrin’e ilerleyen TSK-ÖSO güçlerine kısa süre önce YPG’liler tarafından anti tank füzesi atılmıştı. Bölgedeki kaynaklar, anti tank füzesinin menşei konusunda çelişkili bilgiler veriyor. Füzenin Rus yapımı olduğu da öne sürüldü. Anti tank füzesinin Afrin’deki harekât bölgelerinde kullanılmaya devam edildiği öğrenildi.

Bölgedeki kaynaklarin iddiasına göre füzelerden altısı Burseya Dağı, Bülbül bölgesi ve çevresindeki Darmık Dağı ile iç kesimlere uzanan stratejik noktaya konuşlandırıldı. Füzelerden dördünün ise Racu ve Cinderes bölgesinde bulunduğu öğrenildi.

ŞEYH HOROZ DA ALINDI

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK’dan aldı. İsimleri Aşağı Şeyh Horoz, Orta Şeyh Horoz ve Yukarı Şeyh Horoz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 24’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 12’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı terör örgütünden kurtarmış oldu.

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