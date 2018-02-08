08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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O bölge yeniden teröristlerine kontrolüne geçince Bordo Bereliler devreye girdi!

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Zeytin Dalı Harekâtı’nda destan yazan bordo bereliler, PYD/PKK’lı teröristlerden temizleyip ÖSO’ya bıraktığı Şeyh Horoz Dağı’nın yeniden teröristlerin kontrolüne geçmesi üzerine dağa, ‘Silme operasyonu’ başlattı.
O bölge yeniden teröristlerine kontrolüne geçince Bordo Bereliler devreye girdi!
O bölge yeniden teröristlerine kontrolüne geçince Bordo Bereliler devreye girdi! O bölge yeniden teröristlerine kontrolüne geçince Bordo Bereliler devreye girdi! O bölge yeniden teröristlerine kontrolüne geçince Bordo Bereliler devreye girdi!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19. gün geride kalırken terör örgütü PYD/PKK mensupları ile girilen çatışmalar zaman zaman göğüs göğüse mücadele şeklinde yaşandı. Harekâtın stratejik noktalarından Şeyh Horoz Dağı ve civarında yoğunlaşan çatışmalarda iki köy daha ele geçirilirken ÖSO’nun elinde tutamadığı Şeyh Horoz’a “Silme operasyonu” başlatıldı.

Afrin’i PYD/PKK’lı teröristlerden arındırmak için düzenlenen harekâtta çatışmalar Şeyh Horoz Dağı ve çevresinde yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta, harekâtın stratejik noktalarından olan Şeyh Horoz Dağı ve civarı terör örgütünden temizlenmişti. TSK, özel kuvvetler öncülüğünde arındırdığı bölge ve köyleri ÖSO’ya bırakıyor. Ancak, köylerde yeterli güç bırakılmadığını fark eden PYD/PKK’lı teröristler sayısal olarak daha fazla güçle köylere saldırı düzenleyip ÖSO mensuplarını püskürtüyordu. Bunu fark eden TSK, bölgede yeni önlemler aldı.

KOMANDOLAR GECE GELDİ

Alınan bilgilere göre harekatı sevk ve idare eden komutanlar operasyonları değerlendirdi. Toplantıda ÖSO’ya bırakılan terörden arındırılmış bazı bölgelerin kaybedilmesiyle harekâtta yavaşlama gözlendiği alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Askeri bir yetkili yaptığı açıklamada, terörden arındırılan bölgelerin geri verilmemesi konusunda tartışan komutanlar, yeni bir plan yaptı. Operasyonun adına da “Silme operasyonu” adı verildi. Operasyonun Şeyh Horoz’dan Afrin merkeze kadar uzanacağı kaydedildi. Alınan bilgilere göre Türkiye’nin üç ayrı noktasından sevk edilen komando birlikleri de Silme operasyonuna katılacak ve denetimi ÖSO’ya bırakılan noktalara yeni saldırılar yapılma riskini ortadan kaldırılacak. Operasyon çerçevesinde gece komandolar sevk edildi. Kısa sürede Şeyh Horoz civarındaki iki köyü terör örgütünden arındıran komandoların ilerleyişi sabah devam etti.

SAVAŞ FİLMİ SAHNELERİ GİBİ

Afrin’e uzanan köylerde PYD/PKK’lı teröristlerle karşılıklı olarak zaman zaman sokak çatışmaları da yaşandı. TSK ile ÖSO’nun terörden arındırdıkları bölgedeki arama tarama faaliyetleri, filmleri aratmayacak fotoğraf karelerine sahne oluyor. Ormanlık alanların içine gizlenen teröristler, makineli tüfek, roketatar ve keskin nişancılarla karşılık verirken, Özel Kuvvetler tarafından koordinatları verilen hedeflere obüsler tarafından nokta atışı yapılarak teröristler imha ediliyor.

‘BİZ BU SAVAŞI 1 HAFTADA BİTİRİRİZ’

ÖSO komutanlarından Osman Salih, harekatın yavaş ilerlemesinin nedeninin kendileri olmadığını savundu. Komutan, “Biz bu savaşı bir hafta içinde bitiririz ama TSK bize ‘sivillere dokunmayın’ diyor. Sivillere ve meskun mahallere dokunmak yasak. Köyünde yaşamak isteyenler dönüp yaşayabilir diyorlar. Ama biz böyle görmedik ki. Yıllardır ne PKK böyle ilkeli savaştı ne DAEŞ ne de Esad rejimi. TSK ele geçirdiği esirleri yediriyor, içiyor, kıyafetler veriyor. Terör örgütleri ve Suriye rejimi ise ya kafasını koparıyor ya da kolunu bacağını. İşte Peygamber’in ordusu budur. Biz Türk ordusu ile birlikte savaşmaktan onur duyuyoruz” dedi.

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