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Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu

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Taşeron başvuru sonuçları için bekleyişini sürdüren işçiler, bir yandan da yapılacak olan taşeron sınavının tarihini araştırıyor.
Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu
Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu

Taşerona kadro konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, işçiler de taşeron başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bilindiği üzere başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler asıldıktan sonra taşerona kadroda sınav süreci başlayacak. 

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle ve yayımlanan KHK ile birlikte harekete geçmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında yüz binlerce taşeron işçi, çalıştıkları yere başvurularını yapmış ve kadrolu pozisyonda çalışabilmek için başvuru sonuçlarını beklemeye koyulmuştu.

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı ve kesin listelerin asılacağı tarih, şimdi merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu altisveren.gov.tr adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre; taşeron başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat 2018 asılacak ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler bu listede yer alacak.

TAŞERON SINAVI O TARİHTE YAPILACAK

Taşeron sınavı tarihini de araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "taşeon sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

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