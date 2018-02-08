Borçlar kapıya dayandı! 3'te 2'si icralık olacak

Maliye Bakanlığı bir yandan ekonomide istihdamı, üretimi, yatırımı teşvik edecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışırken, diğer yandan deprem, sel, kuralık gibi doğal afetlerden dolayı ertelenen vergileri tahsil etmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 2011 yılı Ekim ayında Van’da yaşanan iki büyük deprem sonrası Bakanlar Kurulu bu ilin yanı sıra, Bitlis’in Adilcevaz ve Ağrı’nın Patnos ilçelerinde mücbir sebep hali ilan etmişti.

Mücbir sebep hali ile mükelleflerin beyannameleri ve tahakkuk etmiş vadesi deprem tarihinden sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ödemeleri durdurulmuştu. Söz konusu mükellefler 2011 yılından bu yana biriken vergi borçlarının da tıpkı 1999 yılında Marmara depremi sonrasında olduğu gibi terkinini (affı) istiyor. Söz konuşu illerdeki yeminli mali müşavir odaları geriye dönük borçların terkini durumu ile ilgili yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığına dikkat çekiyor.

ESNAFIN 3’TE 2’Sİ İCRALIK OLACAK

Yeni Şafak’a biriken vergi borçlarının ödeme döneminin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladığını dile getiren mükellefler, “Şimdi geriye dönük 7 yıllık birikmiş borçların 24 ay boyunca ödemeleri başladı. Esnafımızın bu borçları ödeyecek durumu yok. Kooperatifimizde 62 esnaf vardı ama şu an sayı 35’e düştü. Vanlı esnafların 3’te 2’si vergi borçları yüzünden icralık olacak” ifadeleri ile dertlerini anlattılar.

KAYNAKYENİ ŞAFAK